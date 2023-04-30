Elecciones en Paraguay: gran afluencia y cruce de acusaciones en el día de la votación

Una masiva afluencia desde primeras horas de la mañana y cruce de acusaciones de entre el oficialismo y la oposición caracterizan el arranque de la jornada de votación de las elecciones generales en Paraguay, donde este domingo 4,8 millones de ciudadanos están llamados a las urnas para elegir presidente de la República, senadores, diputados y gobernadores.

La principal incógnita, según las encuestas de los últimos días, es si Santiago Peña, candidato del oficialista Partido Colorado, se impondrá o no al opositor Efraín Alegre, líder de la Concertación, un conglomerado de partidos de centro izquierda. Las encuestas más recientes arrojan un empate técnico entre ambos aspirantes.

La apertura de las mesas de votación comenzó a las 7.00 hora local, en el inicio de una jornada que se prevé que sea de intenso calor, y aunque las autoridades aún no han facilitado datos de participación, las imágenes de los canales de televisión dan cuenta de largas filas en los locales de votación.

El sufragio en Paraguay es obligatorio, pero las sanciones en caso de abstención son tenues y en la mayoría de los casos no llegan a implementarse, de modo que en la práctica, la asistencia a las locales de votación tienen un alto grado de voluntariedad.

Tanto el oficialismo como la oposición se han acusado de inducción al voto en varias mesas. El coloradismo habla incluso de "intentos de conatos de violencia en algunos locales del centro del país", mientras que la oposición asegura que en un local de Yby Pytá (interior del país) grupos armados vinculados al narcotrafico y al oficialismo están impidiendo ejercer el derecho al voto.

En el local electoral donde sufragó el expresidente Horacio Cartes, miembros de su equipo de seguridad arrojaron al suelo al periodista de ABC Color Brian Cáceres cuando el informador intentaba hacer algunas preguntas al también presidente del Partido Colorado, quien a finales de enero las autoridades de Estados Unidos sancionaron por considerarlo "significativamente corrupto".

Los paraguayos residentes en el extranjero también están emitiendo su voto en las mesas instaladas en Argentina, Brasil, Estados unidos y España, países donde se concentra la mayoría de la comunidad emigrante.

Candidato oficialista: "Cada voto de cada paraguaya y cada paraguayo cuenta"

El candidato del gobernante Partido Colorado a la Presidencia de Paraguay, Santiago Peña, aseguró este domingo, antes de la apertura de la jornada de comicios generales, que "cada voto de cada paraguaya y cada paraguayo cuenta".

"Hoy definimos un modelo de país, elegimos si queremos un Paraguay que apostará más a su capital humano o volveremos a perder la enorme oportunidad de crecer impulsando el bienestar económico y social de nuestra gente", sentenció el execonomista, desde la sede del Partido Colorado, en Asunción.

En un mensaje leído ante la prensa, seguidores, y el titular del coloradismo, el expresidente Horacio Cartes (2013-2018), aseguró que en esta jornada se elige "un Paraguay que planee su futuro para dar el gran salto que necesitamos o un país que navegue en la improvisación".

"Elegimos entre un Paraguay donde, con un Gobierno capaz y eficiente, mejore la economía y todos pasemos mejor los próximos cinco años, o un país donde la agenda y los esfuerzos estén concentrados en generar divisiones y en las ansias de poder por el poder", agregó el aspirante colorado.

En su discurso, recordó que un 30 de abril, pero de 1982, era expulsado del país el escritor Augusto Roa Bastos.

"Apelamos a la memoria para alejarnos cada vez más de esas oleadas de autoritarismo, intolerancia y censura que, de tanto en tanto, golpean nuestras orillas democráticas", agregó Peña, quien destacó que tienen "una sociedad decidida y resuelta a no retroceder".

Además, dijo que no tiene enemigos ni lugar para "el odio y el rencor".

"Solo veo adversarios circunstanciales con los que mañana tendremos que sentarnos a dialogar para emprender la patriótica tarea de la reconstrucción nacional. El diálogo es el único camino para la reconciliación", defendió.

Y en un mensaje al mundo, ratificó el compromiso de su partido de "transitar el camino de la democracia, el respeto a las instituciones, de la libertad de expresión, la tolerancia y la convivencia plural".

EFE

