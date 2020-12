Elecciones EE.UU.: republicanos continúan sin reconocer victoria de Joe Biden 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Casi un 90% de los republicanos que integran la Cámara y el Senado de Estados Unidos se abstiene de confirmar quién ganó las elecciones del pasado 3 de noviembre, según una encuesta difundida este sábado por el diario The Washington Post.

La publicación consultó los equipos de los 249 miembros del partido del presidente Donald Trump en el Congreso sobre tres aspectos: quién ganó la contienda presidencial; si apoya o se opone a los esfuerzos del gobernante para reclamar la victoria; y si reconocerán a Biden si gana la mayoría en el Colegio Electoral. Según el diario, 25 respondieron que ganó el líder demócrata frente a dos que defienden la victoria de Trump, en tanto que 222 dijeron no estar seguros o no contestaron.

A su vez, nueve se opusieron a los esfuerzos de Trump de reclamar su triunfo, ocho lo respaldaron y 232 no están seguros o no respondieron.



También fue la mayoría, 217 congresistas, la que se abstuvo de confirmar si reconocerá a Biden como el presidente legítimo de Estados Unidos en caso de que obtenga una mayoría del Colegio Electoral, frente a los 30 que se dijeron dispuestos a hacerlo y dos que se negaron.



Trump no ha cejado en su estrategia legal de intentar revertir el resultado.