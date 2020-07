Elecciones en la era COVID-19: la oposición gana en Dominicana

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El opositor Luis Abinader, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), lideraba cómodo anoche el escrutinio de las elecciones presidenciales en República Dominicana. Los primeros datos oficiales le daban a Abinader el 54% de los votos.

El candidato del oficialista del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, de 59 años, recogía el 36,02% de los sufragios, con el 12% de los votos computados, informó la Junta Central Electoral (JCE).

Los dominicanos participaron en unas elecciones presidenciales marcadas por el drama de la pandemia, después de que unos de los candidatos favoritos tuviera que suspender sus apariciones públicas tras contagiarse de coronavirus y tras un aplazamiento de los comicios ocasionado por el brote viral.



El nuevo presidente que deberá afrontar la crisis económica desatada por la epidemia en la mayor economía del Caribe, que depende en gran medida de los ingresos del turismo.



Los sondeos ya adelantaban que el PLD perdería las elecciones, luego de 16 años de disputas internas, acusaciones de corrupción y pobre manejo de la crisis sanitaria que han opacado el efecto de las sólidas cifras macroeconómicas.



Pero las encuestas indican que Abinader podría no lograr la mayoría absoluta que necesita para ganar, por lo que habría que ir a una segunda ronda el 26 de julio.



“Es tiempo de un cambio”, dijo Abinader al cierre de su campaña, en un evento privado y transmitido por televisión para evitar la propagación del coronavirus.



Abinader, recientemente recuperado de COVID-19, fue el primero en los dos principales candidatos en sufragar. “Hoy en la noche yo seré el presidente de todos los dominicanos”, aseguró el empresario de 52 años.



El partido gobernante PLD ha conseguido que la economía crezca un 7% anual en la última década, pero el 20% que conforma la población más acaudalada aún controla la mitad de las riquezas del país.



República Dominicana celebró elecciones presidenciales y parlamentarias incluso cuando los casos de coronavirus alcanzan máximos diarios, cuatro meses después de los primeros contagios. El país de 10,4 millones de habitantes ha registrado 36.184 casos y 786 muertes hasta ahora.



Los críticos dicen que el Gobierno no actuó lo suficientemente rápido, reabrió la economía demasiado pronto en junio y es muy lento en la distribución de pruebas de descarte. La oposición del PRM, sin embargo, no ha presentado una estrategia sólida.



Los candidatos realizaron menos mítines de lo habitual, haciendo campaña en las redes sociales y la televisión.



Abinader tuvo que suspender sus actividades por un tiempo después de dar positivo por coronavirus el mes pasado. Afirma que desde entonces se ha recuperado.



Después de posponer las elecciones de mayo, el Gobierno saliente de Danilo Medina habría tenido que enmendar la Constitución para aplazarlas nuevamente. En cambio, las autoridades electorales anunciaron medidas sanitarias y distanciamiento social en las urnas.