Elecciones en Argentina 2021: para Javier Milei fue una "gesta histórica"

Esta vez se sacó su clásica campera de cuero negra y no entró por el medio del público. De traje y corbata, con un discurso enardecido contra la “casta política”, Javier Milei agradeció a sus votantes, definió el resultado obtenido por su partido como una “gesta histórica” y aseguró que a partir de mañana empezará a recorrer el país.

La Libertad Avanza sacó más de 17 puntos y quedó tercero en la ciudad de Buenos Aires. Eso le permitirá tener dos diputados en el Congreso Nacional. Además del economista, Victoria Villarruel ocupará una banca.

“Almas libres, leones heroicos, gracias por tanto rugido”, dijo Milei después de cantar una vez más la canción Panic Show de La Renga y recorrer eufórico de un lado a otro el escenario del Luna Park, al que ingresó acompañado por su hermana Karina.



“En esta elección somos los únicos que hemos logrado crecer desde las PASO”, apuntó Milei que volvió a cargar contra la “casta política” y aseguró que está “toda cagada”.

Más allá del número, el economista remarcó como un logro que el liberalismo ganó “el debate” porque en la campaña todos debieron cambiar el eje y hablar sobre impuestos. Mientras el público gritaba “Libertad, libertad, libertad” agregó: “Hasta hace poco ser liberal era vergüenza y hoy estamos con la frente en alto”.



“Nosotros no nos metemos acá por los carguitos, nosotros venimos a transformar la Argentina”, aseguró Milei y anunció: “Quiero que sepan que a partir de mañana vamos a empezar a recorrer cada rincón de la Argentina para que en el 2023 haya una boleta liberal en cada rincón del país”. Sus fanáticos respondieron con el canto “Milei presidente” y algunos incluso estaban preparados y sacaron carteles con esa inscripción.

El futuro diputado también se refirió a la convocatoria de diálogo del Gobierno. “Desde este lugar ya le decimos al tirano Alberto Fernández nosotros no nos sentamos a negociar”, lanzó y agregó: “Nosotros no nos vamos a sentar en esas mesas de políticos que negocian entre ellos y le terminan cagando la vida a la gente”.



Milei cerró su discurso pidiéndole al público que lo acompañe recitando la definición de liberalismo y después preguntó ”¿Se viene el estallido?” mientras sonaba la canción de la Bersuit Vergarabat y sus fanáticos saltaban eufóricos.



En la misma línea, Ramiro Marra, futuro legislador porteño aseguró que “hay un cambio de época” y la Libertad Avanza “vino a cambiar el rumbo de la Argentina”.



Pero no todo fueron festejos y en medio de la “fiesta liberal” se vivió un momento de tensión cuando un hombre quiso llegar al escenario durante el discurso de Victoria Villarruel y un guardia de seguridad amenazó con sacar un arma. Según testigos que se encontraban cerca del hombre que luego fue expulsado del estadio, se quejaba porque le habían robado el celular durante un pogo y buscaba llevar su reclamo al escenario.



Esta mañana, Milei condenó los hechos y dijo no saber que el vigilante estaba armado. Asimismo, señaló que el arma era “de aire comprimido, no letal”.



“Me enteré más tarde porque en ese momento no estaba en el escenario, estaba fuera. Rechazamos y condenamos enfáticamente el accionar de esa persona”, aseguró el liberal en Radio Metro. También contó en cuanto al custodio involucrado: “Fue desplazado automáticamente, quitado del equipo de seguridad, se lo echó del propio estadio”.



“En principio, nosotros no sabíamos que esa persona estaba armada, de hecho el arma que tenía era una pistola de aire comprimido, no letal, de disuasión”.



No obstante, el diputado que durante la campaña se mostró furioso en muchas de sus alocuciones descartó que esa bronca se canalice en conductas violentas de sus seguidores. “Cada uno es responsable de sus propios actos, los discursos que diseño son de índole conceptual”, sostuvo.



Por otra parte, fue tajante en su valoración al respecto de un hombre que llegó a su búnker anoche y que aseguró: “Prefiero que me digan que soy un nazista y que no soy un montonero terrorista de los 70”. En cuanto a esta persona, Milei indicó: “Si yo lo hubiera visto, lo hubiera sacado a patadas en el culo. No puedo controlar a todos los que ingresan, la verdad es que si hubiera tenido conocimiento de esa situación yo mismo me ocupo. Si durante mi discurso llego a ver alguien de esas características yo me tiro al público y yo lo saco a patadas en el traste, no hay ni medio milímetro ahí”.