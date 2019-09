Elecciones anticipadas, la carta de Johnson para el Brexit

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Por si quedaba alguna dura, Boris Johnson lo ratificó ayer lunes por enésima vez: no se baja de su propósito de sacar al Reino Unido de la Unión Europea el próximo 31 de octubre, y si para ello tiene que convocar a elecciones anticipadas, lo hará.

Johnson dijo que si, como se espera, los diputados conservadores rebeldes se unen a la oposición laborista para derrotarlo en una votación, hoy martes, el gobierno presentará mañana miércoles al Parlamento una moción para pedir elecciones anticipadas.



La intervención de Johnson es parte de un enfrentamiento político sobre el Brexit antes de que hoy martes el Parlamento regrese de su receso de verano: en esencia, Johnson advirtió que si lo desafían irá a elecciones el 14 de octubre.



En cualquier caso, la celebración de estas elecciones debe ser confirmada por el voto de dos tercios de la Cámara de los Comunes.



En una advertencia poco velada a los legisladores conservadores que se le han rebelado, Johnson dijo que nunca retrasaría el Brexit, que ya fue pospuesto dos veces por su predecesora, Theresa May.



“Quiero que todos sepan que no hay circunstancia en la que le pida a Bruselas que lo retrase: nos vamos el 31 de octubre, sin peros”, dijo Johnson fuera del número 10 de Downing Street, la residencia oficial del ejecutivo británico.

“No aceptaremos ningún intento de retroceder en nuestras promesas”, agregó. “Yo no quiero una elección. Ustedes no quieren una elección. Sigamos adelante con la agenda de la gente”, subrayó.



Johnson dijo que si los diputados votan hoy martes a favor de aplazar la salida más allá del 31 de octubre, “claramente deteriorarán la posición del Reino Unido y harán absolutamente imposible cualquier nueva negociación”.



Más de tres años después de que el Reino Unido votó en referéndum la salida de la Unión Europea por 52% a 48%, todavía no está claro en qué condiciones, ni tampoco si el Brexit ocurrirá.



Johnson, que cuenta con una mayoría de solo un escaño en una cámara de 650 legisladores, ha amenazado con expulsar del Partido Conservador a quienes lo desafíen. Según medios británicos, unos 20 legisladores estaban preparados para rebelarse.



El Ejecutivo no puede convocar unas elecciones anticipadas sin el beneplácito de dos tercios de la Cámara de los Comunes, por lo que requiere el visto bueno del Partido Laborista, cuyo líder, Jeremy Corbyn, ya ha sugerido que está dispuesto a aceptar esa vía.



El laborista Hilary Benn adelantó ayer lunes el proyecto de ley que intentarán impulsar. La iniciativa trata de imponer al gobierno un plazo hasta el 19 de octubre para sellar un nuevo acuerdo con Bruselas, justo al término de la próxima cumbre europea, que habrá comenzado dos días antes. Si para entonces no se ha ratificado un pacto, ni el Parlamento ha votado a favor de un Brexit sin acuerdo, el texto legal exige al Ejecutivo remitir a Bruselas una carta solicitando una extensión del plazo de salida de tres meses, hasta el 31 de enero de 2020.



A pesar de que Corbyn se ha mostrado dispuesto a medirse con Johnson en las urnas, el ex primer ministro laborista Tony Blair llamó a la cautela y avisó que ese escenario puede convertirse en una “trampa” para el laborismo, cuya postura ambigua sobre el Brexit ha sido objeto de críticas en los últimos tiempos.

“Boris Johnson sabe que si no hay acuerdo, el Brexit se mantiene por sí solo como una propuesta que bien podría fracasar, pero si lo mezcla con la cuestión de Corbyn en unas elecciones generales, podría tener éxito a pesar de que una mayoría se opone a un Brexit sin acuerdo porque algunos podrían temer más a un gobierno de Corbyn”, dijo Blair.



Una encuesta publicada por la firma YouGov la semana pasada señala que el Partido Conservador de Johnson volvería a ganar en las urnas y que el Partido del Brexit se situaría como cuarta fuerza en Westminster, el parlamento británico. Los conservadores obtendrían el 34% de los votos, los laboristas el 22%, el Partido Liberal Demócrata el 21% y el Partido del Brexit el 12%.



“Entiendo que convocar elecciones, tal vez incluso esta semana, es una de las opciones que se están considerando”, dijo la editora política de la BBC, Laura Kuenssberg.

