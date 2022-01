La efectividad de las amenazas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En los próximos días se podrá saber si la posibilidad de aplicación de sanciones con las que el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, amenazó a Rusia si esta invade Ucrania, surte algún efecto.

Blinken es asesor del presidente Joe Biden desde hace muchos años en cuestiones de seguridad nacional. Estaba en la habitación desde la que el ex presidente Barack Obama siguió la operación que terminó con la vida de Osama bin Laden en 2011 y es considerado un hombre partidario de una política activa en pro de la democratización de países autoritarios.



Blinken parte de la base de que las sanciones aplicadas a Rusia en 2014 cuando invadió Crimea no fueron efectivas. Ahora lo que baraja el gobierno estadounidense es excluir a Rusia del sistema SWIFT, utilizado por más de 1.100 bancos en el mundo para transacciones financieras, informó el The New York Times.

También se plantea Estados Unidos prohibir la exportación a Rusia de bienes de consumo de todo tipo que contengan componentes electrónicos de fabricación estadounidense. Y habría dejado claro al gobierno ruso que estaría dispuesto a dar armamento a una eventual insurgencia ucraniana que resistiese a las fuerzas rusas.

Les daría misiles antitanque Stinger como los que entregó en la década de los años 80 a los guerrilleros afganos que enfrentaron a las fuerzas soviéticas.



El gobierno de Biden está dispuesto, además, a aumentar fuertemente la presencia de fuerzas estadounidenses en Polonia y las tres pequeñas repúblicas bálticas.



El presidente suizo, Ignazio Cassis, un político conservador italoparlante que ha sido ministro de Relaciones Exteriores helvético, habló con el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky, quizás para informarle lo que pueda haber averiguado de las conversaciones del pasado lunes en Ginebra, un encuentro al que Ucrania no estuvo invitada.

La tensión sigue ahí. Los entendidos en Rusia dicen que el problema de quienes diseñan su política exterior es que están obsesionados con el pasado. Por ejemplo, Putin nunca aceptó que en 1954, Crimea, escenario de una terrible guerra a mediados del siglo XIX, pasase a ser parte de la república soviética de Ucrania. En cuanto pudo, corrigió la situación.