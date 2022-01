EE.UU. puso fecha estimada del "uso de fuerza militar" de Rusia contra Ucrania

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Estados Unidos estima que Rusia puede hacer "uso de la fuerza militar" contra Ucrania, "quizá" a mediados de febrero, afirmó el miércoles la vicesecretaria de Estado Wendy Sherman.

"Todo indica" que el presidente ruso, Vladimir Putin, "hará uso de la fuerza militar en algún momento, quizá entre ahora y mediados de febrero", dijo, aunque aseguró que ignora si el gobernante ha tomado "una decisión definitiva" al respecto.

"No sé qué pasa por la cabeza del presidente Putin. Solo hay una persona que lo sabe, y es el propio presidente Putin", señaló durante una participación virtual del Yalta European Strategy, un foro de reflexión sobre "el futuro europeo de Ucrania". "Creo que incluso las personas que lo rodean no saben lo que hará al final", acotó.



La número dos de la diplomacia estadounidense también afirmó que los Juegos Olímpicos de Pekín, que se inauguran a principios de febrero en una ceremonia a la que asistirá Putin, podrían "tener un impacto en su calendario".



"Todos sabemos que los Juegos de Pekín comienzan el 4 de febrero con la ceremonia de apertura y el presidente Putin estará allí. Creo que probablemente no entusiasmará el presidente Xi Jinping si Putin elige ese momento para invadir Ucrania", argumentó Sherman.