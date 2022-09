En EE. UU.: mató a al menos cuatro personas y retransmitió el tiroteo por internet

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Al menos cuatro personas resultaron muertas y otras tres heridas por los disparos que un joven realizaba desde su vehículo de forma indiscriminada en la ciudad de Memphis, en el estado de Tennessee, y que transmitía en directo a través de Facebook, informaron este jueves medios locales.

El presunto autor de los disparos que aterrorizó a la ciudad durante varias horas, ya ha sido detenido. Fue identificado como Ezekiel Kelly, un joven de 19 años quien, según la policía, tiene múltiples antecedentes penales.



El sospechoso ha sido puesto bajo custodia policial tras su detención después de que los disparos que realizó de forma indiscriminada en al menos ocho lugares diferentes, generaran una alerta en toda la ciudad.



La jefa de policía de Memphis, Cerelyn Davis, confirmó las cuatro muertes en una conferencia de prensa este jueves, en la que calificó los hechos como un "tiroteo masivo en movimiento".

La responsable policial confirmó que hay otros tres heridos, incluido un empleado de un establecimiento de distribución de recambios para automóviles "AutoZone" que resultó gravemente herido y está en el hospital. Precisamente, el tiroteo en este lugar fue filmado en Facebook Live, precisó Davis.



El detenido había sido puesto en libertad este año después de cumplir once meses de una condena de tres años de prisión por asalto agravado, según la policía.



Medios locales recuerdan que la ciudad ha sufrido recientemente varios incidentes como el secuestro y posterior muerte de la maestra Eliza Fletcher y el ataque a tiros a un policía.



Según The Washinston Post, Kelly estrelló su coche antes de ser acorralado y detenido por la policía en el área de Whitehaven de la ciudad, pero no resultó herido.