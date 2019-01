EE.UU. garantizará la seguridad de Israel

John Bolton, asesor de Seguridad Nacional estadounidense, aseguró ayer domingo que la retirada de las tropas de su país de Siria no pondrá en riesgo la seguridad de Israel ni de sus otros “amigos” en la región.

En una rueda de prensa en la residencia del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en Jerusalén, Bolton se refirió al anuncio del presidente Donald Trump de retirar sus tropas de Siria.



El 19 de diciembre, Trump anunció el retiro de sus 2.000 efectivos desplegados en Siria, lo que provocó inquietud entre sus aliados. Ante esta situación, Trump precisó que el retiro no sería “de un día para el otro”. Israel está especialmente inquieto por una eventual expansión de la influencia de Irán, su principal enemigo, en territorio sirio una vez concretado el retiro de las tropas estadounidenses.



Bolton está en Israel en visita oficial de dos días en la que uno de los objetivos es enfatizar que la retirada de las tropas será gradual y no completa.



Bolton señaló el común objetivo de su país y de Israel de defenderse de la “continua amenaza” de Irán por su propósito de obtener armas nucleares. “Estados Unidos e Israel están estratégicamente comprometidas a que eso no ocurra”, advirtió.



También dijo que parte del compromiso de su país es “cuidar” a aquellos que han luchado a su lado contra el Estado Islámico (ISIS) y otros grupos terroristas, haciendo referencia velada a las milicias kurdas que han sido un aliado estadounidense en la región, como destacaron varios medios durante la jornada.



Mañana martes, Bolton tiene previsto aterrizar en Ankara para reunirse con el presidente turco, Recepy Tayyip Erdogan, y extraer de él un compromiso para que no ataque a las milicias kurdas en Siria.



“Creemos que los turcos, como mínimo, no deben emprender acciones militares que no estén totalmente coordinadas y acordadas por Estados Unidos”, dijo Bolton.



Tras estos comentarios, el portavoz del presidente Erdogan, Ibrahim Kalin, afirmó que era irracional asegurar que los objetivos de su país eran los kurdos, afirmando que Ankara apunta a los militantes de ISIS y los grupos kurdos Unidades de Protección Popular (YPG) y Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), según la agencia de noticias estatal Anadolu.

Palestinos molestos.

Netanyahu anunció que visitará hoy lunes con Bolton los Altos del Golán, si el tiempo lo permite. Y, dirigiéndose al asesor de Trump, le dijo: “Cuando esté allí, verá por qué nunca abandonaremos los Altos del Golán y por qué es importante que todos los países reconozcan la soberanía israelí” sobre esa zona, ocupada a Siria desde la Guerra de los Seis Días, de 1967.



Antes del encuentro de ayer, Bolton visitó el Muro de las Lamentaciones de Jerusalén, lo que desató las críticas del secretario general de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), Saeb Erekat.



“Que representantes de una superpotencia socaven el derecho internacional solo conducirá a la anarquía, la lógica del poder en lugar del poder de la lógica. Este comportamiento no cambiará el hecho de que Jerusalén oriental es un territorio ocupado y la capital del estado de Palestina”, escribió Erekat en Twitter.



Los palestinos mantienen una tensa relación con Estados Unidos desde que Trump reconoció Jerusalén como capital de Israel y trasladó a esa ciudad su embajada sacándola de Tel Aviv.



La visita de Bolton precede a la llegada a la región la próxima semana del secretario de Estado, Mike Pompeo, quien visitará 8 países para fortalecer lazos con sus aliados árabes.

Ataque a Hamas.

El ejército israelí anunció ayer domingo el ataque de dos puestos militares de Hamas en la Franja de Gaza, en respuesta al lanzamiento de globos con artefactos explosivos al territorio de Israel, que no causaron víctimas.



Hamas, que controla la Franja de Gaza, e Israel han librado tres guerras desde 2008.



Según fuentes de seguridad de Hamas, uno de los bombardeos israelíes se produjo al este de Jan Yunis, en el sur de la franja de Gaza y tocó un puesto de observación del brazo armado de Hamas, mientras que el segundo ataque tuvo lugar al este de la ciudad de Gaza.