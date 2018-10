EE.UU. decidido a impedir el ingreso de miles de migrantes

EFE, THE NEW YORK TIMES

La secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, quien visitó la frontera para presentar el recién reforzado muro fronterizo de 9,14 metros de altura, señaló que todas las agencias gubernamentales trabajan para asegurar que “todas las opciones estén sobre la mesa” para frenar el flujo ilícito de inmigrantes que se aproxima a la demarcación con México.

“Estamos viendo cualquier forma posible dentro del marco legal (...) para asegurarnos de que aquellos que no tengan un derecho legal de venir a este país no puedan entrar, o sean detenidos inmediatamente y luego removidos”, aseguró Nielsen.



Por su parte, la jefa del sector Centro de la Patrulla Fronteriza, Gloria Chávez, resaltó: “aquí (en la frontera estadounidense) vamos a tener un cruce ordenado; humanitario, pero ordenado, porque eso es lo que nosotros hacemos. Lo hacemos como se tiene que hacer”.



“Vi las imágenes del cruce de Guatemala a México. Quiero aclarar que eso no va a suceder aquí”, subrayó Chávez.

La funcionaria de la Patrulla Fronteriza agregó que los agentes reaccionarán de acuerdo con lo que suceda, por lo que recomienda a los integrantes de la caravana que “no intenten hacer el cruce como lo hicieron del lado de México”.



Nielsen presentó, el viernes, el primer tramo completado de dos millas con un nuevo muro -con más del doble de altura que la anterior-, que reemplaza a la malla instalada en los años 90. “Los muros funcionan, esa no es mi opinión, no es un lema, no es un mensaje político, es un hecho”, insistió Nielsen en rueda de prensa, en referencia a los sectores de El Paso (Texas), Yuma (Arizona) y San Diego (California), donde el número de detenciones ha bajado en los últimos tiempos.



Aprovechó la ocasión para recordar que el próximo año se instalarán 17,7 kilómetros más de la ahora “valla más alta de la frontera suroeste”, del otro lado de la garita internacional de Caléxico. De forma paralela, actualmente se sustituyen 22,5 kilómetros de malla en la concurrida zona entre Tijuana (México) y San Diego.

El presidente Donald Trump pronunciaría un discurso el martes para anunciar medidas de seguridad en la zona fronteriza con México, indicaron funcionarios del gobierno.



Trump delinearía sus planes para el despliegue de cientos de soldados y otras medidas destinadas a reforzar la frontera, incluyendo la aprobación de decretos por los que negaría el ingreso a Estados Unidos de migrantes centroamericanos y otros que buscan asilo.



Las medidas que evalúa el presidente buscan hacer imposible que grandes grupos de centroamericanos que avanzan a través del territorio de México puedan buscar refugio en Estados Unidos.



El plan, de acuerdo con lo que indicaron fuentes que lo conocen pero pidieron no ser identificadas, incluiría un cambio de las normas que establecen las condiciones para el asilo, así como una proclama presidencial que declararía a la caravana motivo de emergencia nacional y prohibiría a sus integrantes el ingreso a Estados Unidos.



Trump también buscaría dar renovado impulso y entusiasmo a su base de votantes que rechaza la inmigración ilegal, en el tramo final de la campaña para las cruciales elecciones legislativas del 6 de noviembre.