Economía y COVID-19, frentes complicados para Brasil

Brasil no la está pasando bien. Las cifras de la economía dicen que el país sufrió en 2020 una retracción de 4,3%, la mayor en 25 años. Y las de la pandemia muestran récord de muertes diarias por COVID-19. Si a esto se le suman las especulaciones sobre la permanencia del ministro de Economía, Paulo Guedes, el panorama resulta inquietante.

Guedes dijo ayer martes que permanecerá en su cargo mientras tenga la confianza del presidente Jair Bolsonaro.



La relación de Guedes con Bolsonaro ha sido objeto de escrutinio desde que el mandatario echó al director ejecutivo de la petrolera estatal Petrobras en febrero y amenazó con interferir en otros sectores de la economía.



En declaraciones a Primocast, un podcast centrado en asuntos financieros que divulgó ayer martes una entrevista que le realizó el viernes, Guedes dijo que no se dejaría influir por presiones externas.

“Si (Bolsonaro) tiene confianza en mi trabajo y yo puedo ejecutarlo, todo bien. Si no tiene confianza, me pueden despedir en 30 segundos”, dijo Guedes.

“Miedo, combate, viento, lluvia, eso nunca me sacará. Lo que me haría salir es perder la confianza del presidente o ir por el camino equivocado. Si tengo que empujar a Brasil al revés, prefiero no empujar, prefiero irme”, agregó.



Las declaraciones de Guedes se conocen luego de una semana marcada por la decisión de Bolsonaro de anunciar a Joaquim Silva y Luna como reemplazo de Roberto Castello Branco al frente de Petrobras .



La salida Castello Branco, amigo de Guedes desde hace años, llevó a los mercados a desconfiar de la continuidad de la política de precios de la empresa petrolera.

Argentina y Venezuela.

En la entrevista, el ministro expresó su preocupación por el aumento del gasto público y el largo camino de reformas a emprender. Sin las reformas adecuadas, afirmó, Brasil puede vivir situaciones similares a las de Argentina y Venezuela.



“Llegará un momento en que no podrás hacerlo más. Para convertirse en Argentina, seis meses. Para convertirse en Venezuela, año y medio. ¿Quieres ir al otro lado, quieres convertirte en Alemania o Estados Unidos? Son diez, quince años en la otra dirección”, expresó.



El ministro argumentó que el gobierno ha puesto en marcha varias capas de protección para los sectores más frágiles durante la pandemia, pero ahora no puede permitirse el lujo de descuidar el gasto público.

Vacuna coronavirus. Foto: Reuters

“Las tasas de interés comienzan a subir, el crecimiento económico termina y comienza la confusión. Endeudarse es una bola de nieve, la confianza de los inversores desaparece, interrumpe la creación de empleo, los ingresos, la innovación y aumenta el desempleo. Es el camino de la miseria, el camino de Venezuela, el camino de Argentina”, sostuvo el ministro de Economía.



Según Guedes, la única contraparte que quiere el gobierno es la congelación de los salarios de los funcionarios públicos. “No tomaremos nada de nadie, simplemente no aumentemos el salario”, para destinar esos recursos a sistema de salud, explicó.

Economía en baja.

La economía brasileña sufrió en 2020 una retracción de cerca del 4,3%, la mayor en los últimos 25 años, según la previsión divulgada ayer martes por el centro de estudios económicos Fundación Getulio Vargas (FGV).



Esta previsión coincide con la del centenar de economistas del mercado consultados semanalmente por el Banco Central y quienes, en su último sondeo, igualmente calcularon la retracción económica de Brasil en 2020 en un 4,3%.



Las proyecciones de la retracción brasileña el año pasado varían desde el mínimo de 4,05% medido por el Índice de Actividad Económica (IBC-Br), un indicador usado por el Banco Central para intentar anticipar la variación del PIB, hasta el máximo de 4,5% previsto por el Fondo Monetario Internacional (FMI).



La previsión más optimista es la del ministro Guedes, quien afirmó que la economía “caerá un poquito menos que el 4,0%”.



En cualquiera de los casos, la caída del PIB en 2020 será la mayor en los últimos 25 años.

Jair Bolsonaro y Paulo Guedes. Foto: Reuters

Según las previsiones de los economistas consultados por el Banco Central, la economía brasileña puede comenzar a recuperarse en 2021, para cuando se prevé un crecimiento del 3,47%, porcentaje que se reducirá al 2,50% en los años 2022, 2023 y 2024.



Pero esa recuperación está condicionada a que Brasil avance en la campaña de inmunización contra el COVID-19.



Récord de muertes.

Brasil registró 1.641 muertes por COVID-19 ayer martes, un nuevo récord diario de fallecidos por el virus en el país, por encima de los 1.595 contabilizados el 29 de julio de 2020, cuando la primera ola de la pandemia estaba en su máximo auge.



De acuerdo con el balance divulgado por el Consejo Nacional de Secretarios de Salud (Conass), en total ya son 257.361 decesos en Brasil desde el 26 de febrero de 2020, cuando fue notificado el primer caso del coronavirus en el país y en toda Latinoamérica.



Ante este panorama, un grupo de gobernadores de los estados brasileños, que luchan por asegurar las vacunas para el COVID-19, dijeron ayer martes que se están uniendo para eludir al gobierno del presidente Bolsonaro y comprar vacunas directamente debido a los retrasos en el programa federal de inoculación.



La mitad de los 26 gobernadores de Brasil visitaron la empresa farmacéutica União Quimica en Brasilia, que producirá la vacuna rusa Sputnik V. El gobierno de San Pablo dijo que comprará 20 millones de dosis.



La Sputnik V tendría que ser autorizada para uso de emergencia por el regulador de salud de Brasil, Anvisa.