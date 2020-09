Duro cruce entre Trump y Biden por la vacuna contra el COVID-19

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En Estados Unidos, una futura vacuna contra el COVID-19 se afirmó como uno de los temas centrales de la campaña electoral. Ayer viernes el presidente republicano Donald Trump y el candidato demócrata Joe Biden, se cruzaron acusaciones de tomar la vacuna como un asunto político.

Trump dijo que Biden y su compañera de fórmula, Kamala Harris, están socavando la confianza del público en la futura vacuna por motivos políticos. Eso es exactamente lo mismo de lo que le acusa Biden, quien ha advertido recientemente que Trump está “jugando a la política” y presionando para tener una vacuna disponible antes de las elecciones del 3 de noviembre, lo que puede “minar la confianza pública” en la eficacia de ese preparado.

Ante los periodistas en la Casa Blanca, Trump insistió en que la vacuna estará disponible en un “tiempo récord”, y arremetió contra Harris por haber asegurado que no “confiaría” en las promesas del mandatario sobre la seguridad de una vacuna si no van acompañadas de garantías de científicos.



“Biden y su compañera de fórmula (Harris) tan progresista, que no es competente en mi opinión, deberían disculparse inmediatamente por la retórica irresponsable antivacunas que están adoptando ahora. Eso socava la ciencia (...) y es una retórica política, es muy peligrosa”, subrayó el mandatario.



Trump llegó incluso a insultar al candidato demócrata, al afirmar: “Biden es una persona estúpida, ustedes lo saben”.

El presidente reaccionaba así a unas declaraciones de Harris durante una entrevista del sábado en CNN, en la que la aspirante demócrata a la Vicepresidencia aseguraba que no se basaría solo en “la palabra” de Trump para confiar en una vacuna contra el coronavirus si la Casa Blanca la anuncia pronto. “No confiaría en Donald Trump. Tendría que ser una fuente de información creíble que hable sobre la eficacia y la fiabilidad de lo que sea que él esté hablando”, aseguró la senadora demócrata.



Harris explicó que teme que Trump “amordace, suprima o deje de lado” a los expertos en salud pública “porque se enfrenta a unas elecciones en menos de 60 días, y está tratando de agarrarse a lo que sea para fingir que ha liderado en este tema, cuando no es así”.



Biden, de visita ayer lunes en Pensilvania, respondió a la pregunta de los periodistas de si se pondría una vacuna contra COVID-19 en caso de que Trump presentara una antes de las elecciones.



“Solo si (el proceso) fuera completamente transparente, solo si supiéramos todo (el proceso) que ha debido atravesar la vacuna” hasta su aprobación, replicó Biden.

No obstante, Biden aseguró que, después de “ver lo que dicen los científicos” sobre esa vacuna, le daría la bienvenida incluso si su llegada le da un impulso a la campaña de Trump. “Si pudiera ponerme mañana la vacuna, lo haría. Incluso si me costara las elecciones, lo haría. Necesitamos una vacuna y la necesitamos ya”, zanjó el candidato demócrata.

Joe Biden. Foto: AFP

Algunos expertos en salud pública han expresado preocupación por la posibilidad de que la Casa Blanca esté presionando para saltarse etapas en el proceso de aprobación de la vacuna y anunciarla antes de los comicios de noviembre, y potenciar así las opciones de reelección de Trump.



Esos rumores podrían reforzar el escepticismo de los estadounidenses respecto a la seguridad de una posible vacuna en el momento en el que esta se anuncie, algo que también preocupa a los científicos.



Dos tercios de los votantes estadounidenses dicen que no intentarán ponerse la vacuna del COVID-19 en cuanto esté disponible, y uno de cada cuatro afirma que no quiere que se la administren nunca, según una encuesta publicada el viernes por el diario USA Today.



Vacuna en el Reino Unido.

El gobierno británico espera obtener la tan esperada vacuna contra el coronavirus a principios del próximo año, afirmó ayer lunes el ministro de Sanidad, Matt Hancock.



El Reino Unido ya ha firmado un contrato por 30 millones de dosis con AstraZeneca. “De hecho, ya están empezando a fabricar esas dosis antes de la aprobación” de la vacuna, “así que si es aprobada estaremos listos para desplegarla”, añadió.



“El mejor escenario” posible, explicó el ministro, sería que la vacuna, actualmente en fase de ensayos clínicos, obtuviese luz verde este año. Pero “el escenario más probable es a principios del año que viene, en los primeros meses”, precisó.



El proyecto de AstraZeneca y Oxford despierta muchas expectativas, especialmente en el Reino Unido, el país más castigado de Europa con 41.551 muertes confirmadas por COVID-19.



El número de personas contagiadas en el país aumentó considerablemente en los últimos días, con casi 3.000 nuevos casos registrados el domingo, un incremento “preocupante”, según el ministro de salud.



Los jóvenes, especialmente entre 17 y 21 años, representan un gran número de estos nuevos casos, afirmó, y recordó la necesidad de respetar las medidas de seguridad para no pasar el virus a personas más mayores y por lo tanto más expuestas a síntomas graves.

La situación en Europa.

En tanto, en la Unión Europea el clima respecto a una vacuna es otro, y los países trabajan en cómo distribuirla una vez que está disponbile.



La Comisión Europea dará recomendaciones sobre la manera de distribuir las futuras vacunas contra el COVID-19 entre la población pero serán los países los que decidirán cómo repartirlas en su territorio, dijo ayer lunes la directora general adjunta de Salud y Seguridad Alimentaria de la CE, Sandra Gallina.

España comienza ensayos de la vacuna contra el COVID-19. Foto: EFE

El pasado 27 de agosto la CE anunció un contrato con el laboratorio británica AstraZeneca para obtener las primeras dosis a finales de año.



AstraZeneca desarrolla una vacuna junto a la Universidad de Oxford.



En total el contrato prevé la adquisición de al menos 300 millones de dosis.



En paralelo, la CE avanza también con preacuerdos de compra con las farmacéuticas Sanofi, Johnson&Johnson, Curevac y Moderna y tiene ya casi un acuerdo concluido con BioNTech.



La razón por la que la UE ha optado por una cartera con distintas opciones de potenciales vacunas es que no se sabe si todas van a funcionar y cuál de ellas lo hará mejor que el resto, indicó la representante de la CE.



Las primeras dosis de las vacunas llegarán “a finales de este año”, entre noviembre y diciembre, y aunque en un primer momento pueda haber cierta escasez, se dispondrá de “grandes cantidades” probablemente en abril de 2021, indicó.

El conflicto con China Donald Trump volvió a plantear ayer lunes la idea de separar las economías de Estados Unidos y China, al sugerir que su país no perdería dinero si deja de hacer negocios con el gigante asiático. “Cuando mencionas la palabra desvincular (en referencia a la relación comercial entre los países), es una palabra interesante”, dijo Trump. “Perdemos miles de millones de dólares y si no hiciéramos negocios con ellos no perderíamos miles de millones de dólares”.

Brasil: cifra de muertes más baja Brasil registró ayer 310 nuevas muertes por coronavirus, el número diario más bajo desde abril, que elevó el total de fallecidos a 126.960 y parece confirmar que la pandemia empieza a ceder en el país. El boletín emitido por el Ministerio de Salud también indicó que en la última jornada se confirmaron 10.273 nuevos casos, con lo que el total de contagios en Brasil llega ahora a 4.147.794. Ese último balance confirma que la pandemia empieza a remitir en el país, aunque las propias autoridades sanitarias aclararon que los datos de los fines de semana suelen ser menores, ya que se reduce el personal encargado de recopilar la información. En este caso, por haber sido festivo ayer lunes en Brasil, pudiera haber información aún no debidamente contabilizada, aunque de todos modos la tendencia a la ralentización de la pandemia parece ser clara. Según datos de la Universidad John Hopkins, este lunes la India superó a Brasil en número de casos.

India, ahora el segundo con más casos en el mundo España, uno de los países de Europa más golpeados por la pandemia, superó ayer lunes el medio millón de casos diagnosticados, y la India se convirtió en el segundo país del mundo con más casos de COVID-19, después de Estados Unidos y por delante de Brasil.



La pandemia recobra fuerza en España, Reino Unido y Francia. Desde el inicio de la epidemia, España suma 525.549 casos diagnosticados, sobre una población de 47,3 millones de habitantes.



En las dos últimas semanas, el balance ha venido aumentando a razón de entre 7.000 y 8.000 casos diarios.



India, segundo país más poblado del planeta, registra más de 4,2 millones de contagios desde que empezó la crisis sanitaria, frente a los 4,13 millones en Brasil y los 6,27 millones en Estados Unidos. India contabiliza al menos 71.642 fallecidos, frente a los 188.941 de Estados Unidos y los más de 126.650 de Brasil. Según el virólogo Shahid Jameel, de Wellcome Trust/DBT India Alliance, preocupa el ritmo “bastante alarmante” del aumento de los contagios. Pese a ello, el metro de las grandes ciudades indias, como la capital, Nueva Delhi, de 21 millones de habitantes, reanudó su servicio ayer lunes después de meses de cierre.



En todo el mundo, la epidemia mató a cerca de 890.000 personas desde finales de diciembre e infectó a más de 27 millones.