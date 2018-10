Duro ataque de Trump a la Fed: "Está fuera de control"

Donald Trump tiene nerviosos a los mercados. Ayer jueves el presidente de Estados Unidos renovó lo ataquess a su propia Reserva Federal (Fed) al indicar que está "fuera de control" con sus aumentos de las tasas de interés, pero dijo que no planea cesar al presidente de la entidad, Jerome Powell. La reacción del mercado fue inmediata: segundo día consecutivo de caída y arrastre a la baja de las principales bolsa del mundo.

"Es una corrección (de los mercados) que pienso que está causada por la Reserva Federal con las tasas de interés", dijo Trump ayer en la Casa Blanca. "Creo que la Fed está fuera de control", añadió. No obstante cuando le preguntaron por el futuro de Powell, respondió: "No voy a despedirlo".

A primera hora del jueves Trump dijo en un programa de televisión que la Fed estaba "cometiendo un gran error". Y mientras admitió que tasas más elevadas ayudan a los ahorristas, consideró "muy agresivas" las tácticas de la Fed.

Este choque de Trump con al Fed se da en medio de los temores por los efectos de la guerra comercial con China y las constantes fricciones con la Unión Europea (EU).

Sus comentarios de ayer siguieron a los que formuló el miércoles cuando afirmó que la Fed "se ha vuelto loca" y acusó a las alzas de las tasas de interés de ser las responsables del derrumbe de los mercados.

El asesor económico de la Casa Blanca Larry Kudlow buscó transmitir ayer un poco de tranquilidad y dijo que las opiniones de Trump no influyen en las decisiones de la Fed. "Sabemos que la Fed es independiente. El presidente no va a dictar la política de la Fed", sostuvo Kudlow a la cadena CNBC.

Reiteradamente Trump se ha vanagloriado de los niveles récords de Wall Street por considerarlos una prueba del éxito de su programa económico, con la guerra comercial incluida. En contrapartida criticó a la Fed por considerar que sus aumentos de las tasas minan sus esfuerzos por estimular la economía.

Powell ha dicho que ignora los comentarios de Trump, al indicar que la entidad se preocupa por cuestiones políticas. "Así somos y creo que siempre seremos así; somos un grupo que estamos bastante fuera del proceso político", dijo Powell en una reciente entrevista. "Y solo tratamos de hacer lo correcto para el país en el mediano y largo plazo", añadió.

El FMI respalda a la Fed. Su directora gerente Christine Lagarde afirmó que las subas de tasas "son una evolución necesaria" e "inevitable" para las economías como Estados Unidos que experimentan un fuerte crecimiento.

Pero lo que dejó la jornada de ayer en Wall Street fue un segundo cierre consecutivo a la baja. El índice industrial Dow Jones cedió 2,13%. El Nasdaq, de valores tecnológicos, perdió 1,25% y el S&P 500 dejó 2,06%; su menor nivel desde el 23 de julio.

También los mercados asiáticos y europeos cerraron a la baja. La bolsa de Tokio perdió 3,89%, la de Shanghái más de 5% y la de Hong Kong 3,5%. Un lastre que arrastró a las principales europeas: París cerró con una caída del 1,92%, Londres 1,94%, Fráncfort 1,48%, Madrid 1,69% y Milán 1,84%.

Los mercados se sienten "amenazados", estima Stephen Innes, responsable de las transacciones Asia-Pacífico en Oanda, una empresa de servicios financieros.

"Hay varios motivos: la caída en Wall Street, la subida de las tasas de interés a largo plazo, nuevas preocupaciones por las relaciones comerciales entre China y Estados Unidos y una actitud prudente antes de los anuncios de resultados de empresas", explicó a la agencia Bloomberg Juichi Wako, de la compañía financiera japonesa Nomura Securities.

"El ambiente mundial es de nerviosismo, ante la subida de las tasas de rendimiento de los bonos, así como las preocupaciones en torno al endurecimiento de las políticas" de los bancos centrales, añadió la firma Charles Schwab en un comunicado.

China.

En este marco, el principal asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, afirmó ayer que a largo plazo le "gustaría ver una paz comercial" con China, pero señaló que la economía estadounidense "es la mejor del mundo" y "eso va a seguir, independientemente" de los desarrollos con el país asiático.

En una entrevista en el programa Squawk on the Street del canal CNBC, el director del Consejo Económico Nacional indicó que "siempre es mejor hablar que no hacerlo" y Washington y Pekín "quizá" lo hagan en la cumbre del G20, que se celebra en Argentina el mes que viene. No obstante, Kudlow aseguró que "hasta ahora, su respuesta ha sido insatisfactoria" respecto a demandas que son "de bastante sentido común" y que "comparten" la UE, Japón y Canadá. "Ya veremos cómo va, los chinos tienen que venir y decir: vamos a cambiar la estructura, cumplir con las leyes, hacer un trato comercial justo que ayude a la economía estadounidense y su mano de obra", afirmó.

Por otra parte, aseguró la economía de Estados Unidos, que creció un 3,2% en la primera mitad del año, es la mejor del mundo, mientras que Europa y Asia, incluida China, están frenando su ritmo. "Eso va a continuar independientemente de China", añadió.