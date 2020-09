Duhalde: "Mi impresión es que Alberto Fernández está 'grogui', como De la Rúa"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El expresidente argentino Eduardo Duhalde volvió a hacer declaraciones polémicas: aseguró que Alberto Fernández "está grogui" y sugirió que debe "pedir ayuda" para sortear la profunda crisis económica.

"Mi impresión es que el presidente está 'grogui', ya no contesta, como estuvo De la Rúa en un momento o como estuvo Duhalde cuando gobernaba. Son tantos los problemas e impactos psíquicos que recibe un presidente que en algún momento tiene que pedir ayuda", señaló en diálogo con Radio Rivadavia.

Consultado sobre las nuevas restricciones cambiarias, Duhalde dijo la administración de Fernández "no entiende cómo gobernar en tiempos de crisis". "Nada me sorprende", indicó.



"El Gobierno no entiende y no sabe que la gobernanza en crisis es absolutamente distinta a la de los tiempos normales o cuasi normales. No lo ha entendido nunca y por eso arrancó con 22 ministerios", afirmó el exmandatario. Para Duhalde, la actual dirigencia "está sentada en el pasado".



"Si uno dispersa la energía tratando de arreglar diez temas a la vez, no termina arreglando ninguno", opinó.



"La crisis exige otro tipo de gobernanza, de decisiones. Pero no se entienden eso, y todos están instalados en el pasado, en una zona de confort y no se dan cuenta de que los eligen para ver si podemos trabajar hacia el futuro", sostuvo Duhalde.



Ayer, Fernández hizo una defensa del endurecimiento del cepo al dólar y sostuvo que en Argentina "hacen falta dólares para producir, no para guardar".