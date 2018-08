Duhalde: "Si Macri me pregunta cómo lo veo, le diría como el orto"

El expresidente argentino Eduardo Duhalde fue muy crítico con la situación que atraviesa su país y con el accionar del gobierno encabezado por Mauricio Macri.

En declaraciones al programa Wake up de FM Delta, Duhalde dijo que está asistiendo a un clima similar al que se presentaba previo a la crisis que agobió al país en el año 2001, cuando la frase "que se vayan todos" empezó a hacerse presente. "Cada vez la gente quiere menos a los partidos políticos, a las instituciones y a los políticos”, porque han quedado "demodé", señaló.



En este sentido, manifestó que "hoy se habla demasiado de temas de los que habría que hablar menos y (dejar a) la justicia trabajar más", para "dedicarnos a ver cómo miércoles nos juntamos para salir de esta crisis, porque salida hay para la crisis esta, pero es imposible si nos seguimos peleando".



"El futuro de Argentina es más importante que todos estos zonzos que andan pegándose como estúpidos cuando el país se hunde", sentenció el exmandatario.

Pidió aplicar una "política más moderna" en la que "el que gana gobierna y el que pierde también gobierna, gobernamos juntos". Sin embargo, cree que los políticos actuales "son cabeza dura" y no se dan cuenta de que eso es lo que deberían hacer.



Sobre el gobierno actual, liderado por la coalición Cambiemos, Duhalde expresó: "Si Macri me pregunta cómo lo veo, le diría como el orto". "Es un gobierno que habla de diálogo y se mira en el espejo, así no da. Creen que cuando toman una decisión en solitario le da fortaleza y no sabe que se debilita", manifestó.



"Cristina me ha llamado varias veces pero siempre le digo lo mismo: no hay tiempo", señaló, y añadió: "yo nunca cierro puertas, pero hoy no tengo ganas de abrirlas" hacia la líder del FPV.