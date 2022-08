Drástica medida antirrobo en tiendas de Nueva York disparó la polémica

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El aumento de la delincuencia en Nueva York este año ha empezado a preocupar a los residentes de la ciudad. De acuerdo con el Departamento de Policía local, los robos se incrementaron en un 46,7% con respecto al año pasado. Esta problemática responde a diferentes factores que se sumaron por la incertidumbre durante la pandemia, pero el de mayor impacto parece ser la inflación, que en mayo alcanzó su nivel más alto en 40 años en el país.

La inseguridad se refleja en el ánimo de los habitantes que una y otra vez han relatado cómo cambiaron sus dinámicas de vida para protegerse de un posible robo con violencia en la calle. Estos cambios también son visibles en una medida que han tomado en algunas tiendas.



Hace unos días, se hizo viral un tuit que decía: “El régimen de prevención de pérdidas completamente renovado en Duane Reade, de Port Authority, finalmente ha creado algo hermoso, una especie de homenaje a (el escultor y pintor) Jeff Koons” y mostraba una lata de la famosa carne Spam dentro de una caja de plástico para evitar su robo. El usuario sumó una fotografía de una lata de jamón también empaquetada que hasta hoy se ha compartido casi 7.000 veces.

Los tuits fueron tomados con humor tanto por el autor como por otros usuarios que incluso bromearon al respecto: “Creo que este es un escenario increíble en el que, si abres la caja, se libera algún tipo de demonio de Spam”. Otro usuario aseguró que esta medida ha sido aplicada en Hawaii desde hace varios años.



Sin embargo, no todos lo toman con buen humor. Según el mismo medio, los clientes asiduos están molestos porque han visto afectada la experiencia de compra porque ahora toma más tiempo concluir con esta actividad: “Si vas a tomar un tren, quieres tomar algo rápido, ya no es rápido. Es mejor que alguien tome su pedido en la puerta y le traiga lo que quiere”, dijo una mujer respecto a las medidas en esa sucursal de Duane Reade, próxima a Port Authority.



A los compradores les parece absurdo que, bajo esta estrategia, artículos de mayor valor que las latas de Spam no estén metidas en cajas de plástico y los cajeros aseguran que es algo nunca antes visto en la zona con ese artículo, pero sí lo hacen con otros como el helado. “Es un teatro de seguridad. Si realmente lo necesitaras, lo pisotearías”, manifestó otro empleado con referencia a la utilidad de las cajas de plástico para evitar los robos.