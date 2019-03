El drama diario en Venezuela: conservar comida y lograr agua

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Venezuela ingresa en el sexto día consecutivo de apagón masivo. La desesperación va ganando a la población: al menos 21 pacientes han muerto en hospitales públicos por los cortes de luz, comenzaron a registrarse saqueos, la comida se descompone por falta de refrigeración, decenas de caraqueños sacan agua de un río contaminado que atraviesa la capital, y el transporte está prácticamente paralizado. Para el régimen de Nicolás Maduro, el país es víctima de un “sabotaje” de Estados Unidos; para la oposición lo que hay es falta de mantenimiento y la ineficiencia de las autoridades.

El líder opositor Juan Guaidó convocó para hoy martes a otra jornada de manifestaciones en toda Venezuela. “Mañana, a las tres de la tarde (16 horas en Uruguay), toda Venezuela a las calles”, dijo Guaidó, reconocido por más de 50 países como mandatario interino de Venezuela, al presidir una “sesión de emergencia” de la Asamblea Nacional de mayoría opositora.

A pedido de Guaidó el Congreso declaró la “alarma nacional” en el país. “No hay normalidad en Venezuela y nosotros no vamos a permitir que se normalice la tragedia (...), por eso el decreto”, dijo, al responsabilizar a “la corrupción e impericia del régimen”.

En el decreto, Guaidó pidió “cooperación internacional” para superar la crisis y a los militares “abstenerse de impedir u obstaculizar” las protestas por los apagones.

Hasta ahora se desconoce el alcance y las posibilidades de aplicación de la “alarma nacional”, en un país donde Maduro tiene el apoyo de la Fuerza Armada y el control de prácticamente todas las instituciones.

Las clases y la actividad laboral están suspendidas desde el jueves cuando comenzó el corte eléctrico, el peor en este país de 30 millones de habitantes que afecta a la capital y 22 de los 23 estados.

Decenas de caraqueños comenzaron ayer a recoger agua del contaminado río Guaire. Foto: AFP

El servicio se restablece por lapsos en algunas zonas, pero la crisis sigue. En la madrugada del lunes, una estación eléctrica estalló en Caracas por causas desconocidas, aumentando la conmoción.

“No es normal que ocurran explosiones de transformadores en las subestaciones de distribución”, dijo Winston Cabas, presidente de una asociación de ingenieros eléctricos, atribuyendo los incidentes a la falta de mantenimiento. Cabas calculó que el restablecimiento completo del servicio eléctrico podría demorar hasta seis días.

Ante la prolongación de la crisis, el gobierno prometió comenzar ayer lunes a distribuir alimentos y agua potable en sectores populares, pero hasta entrada la tarde no había evidencia de que se cumpliera.

Muchos negocios están cerrados y es poco lo que se puede comprar. Hace meses los venezolanos sufren la falta de dinero en efectivo y hasta la más pequeña compra se realiza por transferencia electrónica, pero sin energía los datáfonos no funcionan.

Vecinos del oeste de Caracas bloquearon ayer lunes parcialmente la principal autopista y exigieron al gobierno que distribuya camiones cisterna con agua.

Al caer la noche, con las calles en penumbra, surge el terror a la delincuencia en un país con altos índices de vio-lencia. Hay poco transporte y largas filas se forman en las estaciones de servicio, que no pueden abastecer por la falta de luz.

Cientos de personas acusadas de saquear almacenes y supermercados durante el apagón fueron detenidas por la Guardia Bolivariana. Foto: Reuters

“Preocupa que Venezuela esté entrando en una fase de colapso total porque el país tiene una situación explosiva”, aseguró a AFP el politólogo Luis Salamanca.

En el aeropuerto internacional de Maiquetía también hay caos. Las autoridades registran manualmente el ingreso y salida de viajeros.

Maduro sostiene que el apagón fue ocasionado por “un ataque cibernético electromagnético” de Estados Unidos contra la hidroeléctrica de Guri, en el estado de Bolívar, la principal de Venezuela y segunda de América Latina, después de Itaipú (Brasil-Paraguay).

Para el analista Luis Vicente León, “este episodio” es el inicio de una nueva dimensión de deterioro”, que traerá “radicalización de las partes, agudización de sanciones y protestas”.

Bloqueo económico

El Grupo de Lima mantiene “contactos” para imponer un bloqueo económico al régimen de Maduro, afirmó ayer lunes el canciller argentino, Jorge Faurie.

“Continúan los contactos entre las autoridades financieras entre todos los países del Grupo de Lima y de otros países que tienen objetivos comunes para asegurar que no disponga el régimen de Maduro de recursos que en realidad tienen que ser recibidos por el gobierno democrático que representa Juan Guaidó”, señaló Faurie en Buenos Aires.

La estrategia del grupo americano pasa por acercar posturas con los países que han permanecido afines a Maduro, “como China, Rusia o Cuba”.

En tanto, Guaidó pidió ayer ayuda a la comunidad internacional para detener los envíos de petróleo que Maduro a Cuba. “Hemos decretado no más envío de petróleo a Cuba, no se van a seguir chuleando el dinero del pueblo de Venezuela (...), además no solamente lo decretamos, sino que solicitamos la cooperación internacional para hacer efectiva esta medida”, dijo Guaidó en la sesión legislativa de emergencia ante el apagón que sufre el país.

Juan Guaidó este lunes durante su discurso en la Asamblea Nacional. Foto: Reuters

Cuba es uno de los principales aliados de Venezuela, país del que recibe unos 100.000 barriles de petróleo cada día, a precios preferenciales, a través de varios acuerdos de cooperación. Cuba paga el petróleo con asesorías deportivas y culturales y con un contingente de médicos que engrosan las filas de un programa social de atención primaria.

Guaidó también dijo que la medida de cortar el suministro busca impedir la “injerencia” de Cuba en los asuntos internos de Venezuela, así como el presunto control que, asegura, ejerce el régimen comunista de la isla sobre los servicios de inteligencia y la Fuerza Armada.

Hospitales: 21 muertos por falta de electricidad

La cifra de fallecidos por el apagón registrado desde el jueves en Venezuela aumentó a 21, informó ayer lunes la ONG Médicos por la Salud. El médico Julio Castro, uno de los voceros de esta organización, difundió en su cuenta en Twitter un listado sobre los fallecidos, pese a que el régimen de Nicolás Maduro ha negado que hayan muertes en hospitales producto del apagón. De acuerdo con la organización, solo en el Hospital Manuel Núñez Tovar de Maturín, en el estado Monagas, han muerto 15 personas por las fallas eléctricas, mientras que en Caracas se ha reportado el fallecimiento de cuatro, todos ellos neonatos. En Maracaibo, estado de Zulia, también murió un bebé y en Maracay, estado de Aragua, un paciente adulto.

Médicos por la Salud es una organización conformada por funcionarios del servicio sanitario que trabajan en los 40 hospitales más importantes del país, incluidos los 23 principales de cada estado, algunos centros de salud militares y maternidades.

La organización se ha encargado desde 2014 de realizar la llamada Encuesta Nacional de Hospitales para informar las condiciones en las que se encuentran los principales centros asistenciales. Según la última encuesta realizada entre el 19 de noviembre y el 9 de febrero pasado, en Venezuela al menos 1.557 pacientes murieron por falta de materiales médicos y 79 por apagones.