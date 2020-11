Donald Trump, cada vez más lejos de la reelección en Estados Unidos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El camino hacia la reelección Donald Trump es cada vez más estrecho y pasa necesariamente por Pensilvania, sin cuyos 20 votos en el Colegio Electoral le será imposible lograr un segundo mandato.

Con apenas 214 delegados asegurados de los 270 que necesita para ganar las elecciones, Trump pareció resignarse ayer viernes a que no podrá conseguir una victoria mediante el escrutinio de votos. Confía ahora en que las demandas que ha interpuesto para desafiar el escrutinio den algún fruto significativo, algo que no ha ocurrido hasta ahora.

Lo que está claro es que, con base en el conteo actual, Trump no podrá ganar si no se impone en Pensilvania, donde ahora lidera Joe Biden. Aún si ganara los otros tres estados clave que quedan en juego -Georgia, Nevada y Carolina del Norte- y le diera la vuelta a las cosas en Arizona, algo improbable dada la tendencia, Trump se quedaría a cinco delegados de la cifra mágica de 270.



Además de imponerse en Pensilvania, Trump necesita conquistar también Georgia, el segundo mayor premio en juego: si no lo hace, el mejor escenario al que puede aspirar es un empate a 269 delegados con Biden.



Ese empate se resolvería en el Congreso: la Cámara de Representantes elegiría al presidente y el Senado al vicepresidente.

Si no gana en Pensilvania ni Georgia, Trump tendría que encomendarse a la posibilidad de que un recuento de votos en varios estados, pero no le bastaría con dar la vuelta al resultado solo en uno de ellos.



La otra vía sería que las demandas que ha presentado permitan invalidar un amplio volumen de votos en estados clave, algo también improbable porque por ahora sus litigios no han logrado frenar el escrutinio.



Sin embargo, todavía hay mucha incertidumbre en torno al futuro de la batalla legal, y el panorama se volvió aún más complejo cuando Georgia confirmó que hará un recuento de los votos, algo que también podría ocurrir en Pensilvania.