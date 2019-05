Donald Trump pierde más de US$ 1.000 millones y no se preocupa

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El presidente Donald Trump defendió las pérdidas en sus negocios por más de US$ 1.000 millones que informó a las autoridades entre 1985 y 1994, -un monto que fue revelado en una investigación que realizó The New York Times- como una buena práctica que también fue usada por otros constructores y empresarios inmobiliarios.

Pese a que intentó una explicación en dos posteos en Twitter señalando que mostrar “pérdidas por motivos impositivos” era considerado “un deporte” entre los empresarios inmobiliarios como él, el presidente también señaló que el informe de The New York Times era una operación de fake news (noticias falsas).



No resultó claro lo que Trump cuestionó específicamente de la investigación de The New York Times.



El artículo indicó la estremecedora cifra de US$ 1.170 millones en pérdidas entre 1985 y 1994, un monto calculado de diez años de información impositiva obtenida por The New York Times. Asimismo, suscitó interrogantes sobre la imagen que Trump presentó de sí mismo, y si es un empresario manchado por estos hechos, y no un triunfador. En algunos años, Trump parece haber perdido más dinero que cualquier otro contribuyente individual entre los de más altos ingresos, según las muestras del IRS (la Dirección General Impositiva). Trump se ha descripto a sí mismo como un multimillonario que se forjó por su propio esfuerzo y un maestro en el arte de la negociación.



Los nuevos detalles sobre las agudas pérdidas financieras que tuvo el presidente proveen el panorama más completo que se conoce hasta ahora sobre sus impuestos. La defensa que hizo de las pérdidas que declaró en las décadas de los ‘80 y ‘90 son un incentivo para los diputados del Partido Demócrata en su lucha por obtener las declaraciones de impuestos que hizo Trump en los últimos seis años.



El presidente se ha negado a difundir sus declaraciones -es el primer mandatario que rehúsa hacerlo desde Gerald Ford (1974-1977)- eludiendo una práctica común de los candidatos presidenciales en las últimas cuatro décadas. Sus antecesores consideraron que difundir los impuestos es parte de la transparencia y rendición de cuentas de un presidente ante los ciudadanos.



El diputado Bill Pascrell (demócrata de Nueva Jersey) dijo que las revelaciones sobre las pérdidas de Trump son impactantes. “Trump quizás ha sido el pero empresario en el mundo”, estimó Pascrell, miembro de la Comisión de Medios y Arbitrios, que tiene amplia autoridad para pedir las declaraciones de cualquier contribuyente. “Toda su campaña fue una mentira. No pagó impuestos durante años y perdió más de US$ 1.000 millones. ¿Cómo es posible? ¿Cómo hizo para seguir obteniendo dinero y hacia dónde iba? Necesitamos saberlo ahora”, sostuvo el legislador.



Pascrell insisitó que el IRS debe cumplir con el pedido de la comisión. “Ahora tenemos otra parte de la verdad”, dijo. “Necesitamos saber más”. Durante un encuentro semanal con los periodistas, el miércoles último, el líder de la mayoría en la Cámara de Representantes, Steny Hoyer (demócrata, de Maryland) consideró que los nuevos detalles fortalecen la exigencia de los demócratas de obtener la declaración impositiva de Trump. Rechazó la excusa que pone Trump desde hace tiempo de que no puede hacer públicos los detalles debido a que se encuentra bajo auditoría del IRS.



“Parecería que cada vez que las autoridades obtienen una hoja de Donald Trump la ponen bajo auditoría”, comentó Hoyer.