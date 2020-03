Donald Trump logra frenar la inmigración a Estados Unidos sin la necesidad del muro

La política de inmigración del presidente Donald Trump —desde la orden ejecutiva 13.769 (que limitó tanto los viajes como la inmigración de personas de varios países de Medio Oriente) y las restricciones para otorgar visas, hasta el límite en el número de refugiados aceptados y las modificaciones para obtener asilo— han comenzado a lograr un objetivo de larga data: la inmigración legal ha disminuido más de 11% y se avecina una caída más pronunciada.

Pese a que Trump hace hincapié en la construcción de un muro para realzar su guerra contra la inmigración ilegal, es mediante los cambios en las políticas, —y no con las barreras físicas— que su gobierno ha podido reducir la afluencia de inmigrantes a Estados Unidos. La semana pasada se aplicaron dos medidas más: una ampliación de su orden ejecutiva 13.769 y pruebas estrictas sobre la solvencia de los solicitantes de residencia.



“En verdad Trump está agotando todas las opciones. Es casi asombroso”, comentó Sarah Pierce, analista política en el Migration Policy Institute, un grupo de investigación independiente. “Un gobierno que se ha percibido como caótico, con respecto a la inmigración ha sido muy constante y brioso”.



Según un análisis de los datos del gobierno realizado por la Fundación Nacional para las Políticas Estadounidenses (NFAP, por su sigla en inglés), el número de personas que obtuvieron la residencia permanente legal en Estados Unidos, aparte de los refugiados que entraron en años anteriores, disminuyó de 1.063.289 en el año fiscal de 2016 a 940.877 en el año fiscal de 2018. Hace cuatro años, la inmigración legal estuvo en su nivel más alto desde 2006, cuando 1.266.129 personas obtuvieron la residencia permanente legal en Estados Unidos.

Además, los expertos en inmigración afirman que otras políticas nuevas acelerarán esta tendencia. Un informe publicado por esta fundación el lunes último proyectó una caída del 30% en la inmigración legal para 2021 y una reducción del 35% en el crecimiento promedio anual de la fuerza laboral en Estados Unidos.

Los funcionarios del gobierno de Trump han dicho que la inmigración al país debe considerar los méritos y las habilidades, y no basarse en el sistema de la familia que durante décadas ha permitido que los inmigrantes traigan a sus cónyuges y a sus hijos a vivir con ellos.



“El presidente Trump sigue cumpliendo la promesa que les hizo a los estadounidenses de aplicar las leyes de inmigración de nuestro país”, escribió Kenneth T. Cuccinelli, subsecretario interino de seguridad nacional, en el diario The Hill.



Este rápido descenso sucede mientras el desempleo ha llegado a su nivel más bajo de la historia y el jefe de Gabinete interino de Trump, Mick Mulvaney, confesó en una reunión en el Reino Unido que “estamos desesperados, desesperados por más personas”.



Pero la puerta se ha cerrado de muchas maneras. Quienes huyen de la violencia o la persecución se han topado con reglas de asilo más estrictas y se han visto obligados a esperar en campamentos paupérrimos en México o han sido enviados a países como Guatemala mientras hay alguna resolución para sus casos. La gente que ha languidecido en campamentos de personas desplazadas durante años, este 2020 se topa con una cifra límite muy reducida de 18.000 refugiados, en comparación con la cifra de 110.000 que estableció el presidente Barack Obama en 2016.

Un tribunal de Nueva York autorizó al Gobierno de Donald Trump retener millones de dólares destinados a agencias del orden en las ciudades y estados que se nieguen a cooperar con su política contra los inmigrantes indocumentados. La decisión del Tribunal de Apelaciones del Segundo Distrito de Nueva York, de 77 páginas, reconoce la autoridad de Departamento de Justicia para imponer condiciones a estados y localidades para que reciban subvenciones federales.“Si bien respetamos a nuestros circuitos hermanos, no podemos coincidir en que al Gobierno federal se le prohíba imponer las condiciones de los fondos federales que están en disputa en este asunto”, señala el documento judicial. Con este fallo, se revoca una decisión del juez Edgardo Ramos, del Tribunal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, emitida en noviembre del 2018 a favor de que se le entregara a esta ciudad así como a otras en Connecticut, Massachussetts, Washington, Nueva Jersey, Virginia y Rhode Island las subvenciones que reclamaban en la corte. Las ciudades santuario, como se conoce a los territorios que protegen a los inmigrantes indocumentados, habían presentado una demanda contra el Departamento de Justicia en el 2017. Ramos dictaminó que el Gobierno federal no tenía “autoridad legal” para obligar a las ciudades a divulgar información sobre los indocumentados a cambio de recibir las subvenciones del programa federal Edward Byrne. (Con información de EFE)

A los miembros de las familias que esperaban viajar de manera legal de Irán, Libia, Siria, Yemen y Somalia se les impidió hacerlo por la orden ejecutiva 13.769 del presidente.



Investigaciones más detalladas y entrevistas adicionales en persona han constituido un filtro adicional para los viajeros extranjeros. El número de visas emitido a los extranjeros que desean migrar a Estados Unidos se ha reducido aproximadamente un 25%, pasando de 617.752 en 2016 a 462.422 en el año fiscal de 2019.



Además, ya han impuesto otras dos políticas estrictas. La ampliación de la orden ejecutiva 13.769 de Trump a seis países más, incluyendo el más populoso de África, Nigeria, y la prueba de solvencia, la cual establece un nivel de solvencia en la práctica para los posibles inmigrantes, que comenzó el lunes último.



Las restricciones de viajes y de visas, que pronto abarcarán a trece países, se reflejarán en las cifras de inmigración en el futuro cercano. Del promedio de más de 537.000 extranjeros a las que se les otorgó la residencia permanente de 2014 a 2016, incluso mediante un sistema de lotería de visas, a casi 28.000 o un 5%, se les prohibiría el acceso debido a la orden ejecutiva 13.769 recién ampliada del gobierno, de acuerdo con un análisis de los datos del Departamento de Estado.

Sin duda, el cambio más relevante de la política de inmigración sería la prueba de solvencia, o la regla de carga pública. Según el estudio del Migration Policy Institute, cerca de dos terceras partes de los inmigrantes que obtuvieron la residencia legal permanente de 2012 a 2016 en Estados Unidos ya no podrían tenerla conforme a la nueva regla, la cual niega las tarjetas de residencia a quienes probablemente necesiten ayuda pública.



Antes, lo único que impedía que los inmigrantes obtuvieran la residencia permanente legal era que no lograran demostrar un ingreso familiar un 125% mayor a la línea de pobreza federal, un umbral establecido por el Congreso.



Ahora, los funcionarios de inmigración tomarán en consideración muchos otros factores, como la edad, el estado de salud, las habilidades lingüísticas, el historial crediticio y el seguro, así como si un solicitante ha utilizado beneficios públicos con anterioridad para determinar si es probable que los vuelva a usar en el futuro.



De acuerdo con lo que señalan los analistas de inmigración, incluso antes de que entrara en vigor esta política, ya había desalentado a los inmigrantes y a los ciudadanos de familias de inmigrantes de buscar la asistencia pública a la que tienen derecho, en la salud, bonos de alimentos, comidas escolares gratis o a menor costo, o ayuda para vivienda.

Bloquean devolución a México

La Justicia de Estados Unidos bloqueó la política del presidente Donald Trump de devolución de solicitantes de asilo a México y paralizó otra medida que permitía denegar automáticamente ese amparo a quienes no llegasen por los “puntos de entrada oficiales”.



El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, con sede en San Francisco, ordenó el bloqueo de lo que Washington denomina Protocolos de Protección a Migrantes (MPP, en inglés), conocidos como el programa “Permanezcan en México”, por el que Estados Unidos devolvía al vecino del sur a los demandantes de asilo que llegaran a su frontera, a la espera de que se resolvieran sus casos migratorios.



Dos de los tres jueces que conforman ese tribunal, Richard Páez y William Fletcher, determinaron que esta práctica no respeta las leyes de inmigración y ordenaron su paralización. Mientras, el tercer magistrado, Ferdinand Fernández, emitió una opinión contraria.



La resolución establece que los abogados de la demandante Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU, por su sigla en inglés) “presentaron argumentos convincentes de que el programa de devolución de demandantes de asilo no cumple con las obligaciones adquiridas por Estados Unidos” en temas migratorios.



Entre esas obligaciones se halla la de no enviar personas a países donde podrían ser perseguidas, algo que los demandantes aseguran que ocurre en México con los solicitantes de asilo, donde pueden ser víctimas de redes de tráfico de humanos o secuestradas para exigir un rescate. (Con información de EFE)