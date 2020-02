Donald Trump furioso por el Oscar a la película "Parasite": “¿Estuvo bien?”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente Donald Trump deploró que se haya premiado con el Oscar a la mejor película a la surcoreana "Parasite", al preguntarse cómo una película extranjera podría obtener ese honor.

“¿Qué tan mal fueron los premios de la Academia este año?”, preguntó Trump a la multitud en un mitin de campaña en Colorado Springs, Colorado. “Tenemos suficientes problemas con Corea del Sur, con el comercio. Además, ¿les dan la mejor película del año?”, preguntó el mandatario, incrédulo.

"Parasite", una comedia oscura que explora las divisiones de clase, hizo historia al convertirse en la primera película en idioma no inglés en ganar el mayor premio anual de Hollywood.



“¿Estuvo bien? No lo sé”, dijo Trump, quien pareció indicar que no había visto la película.



Neon, el distribuidor estadounidense de "Parasite", respondió al presidente en Twitter, diciendo que su oposición a la película subtitulada era “comprensible”. “No puede leer”, se escribió en la cuenta.



Trump, cuya presidencia se basa en un eslogan nacionalista “Estados Unidos primero”, dijo que era hora de recuperar los clásicos de la época dorada de Hollywood.

"Parasite" recibe el premio a mejor película. Foto: Archivo

Trump pidió recuperar el estilo de las películas de los años 40 y 50. “¿Podemos recuperar Lo que el viento se llevó, por favor?”, se preguntó el mandatario.



Lo cierto es que "Parasite" hizo historia al ser la primera película de habla no inglesa que gana el Oscar a mejor película, además del de cinta internacional, algo que el año pasado estuvo cerca de conseguir la mexicana Roma en unos premios que tradicionalmente se han centrado en reconocer al cine anglosajón.



Ganó un total de cuatro Oscars, entre ellos a mejor director y guión original para el cineasta Bong Joon-ho y a mejor película extranjera.

Un diario pro-Corea del Norte elogió ayer viernes al filme "Parasite", calificándolo como una obra maestra que “expuso claramente la realidad” de la brecha entre ricos y pobres en Corea del Sur.



Trump también aprovechó para criticar al último ganador del Oscar a mejor actor de reparto, Brad Pitt. “Y luego tienes a Brad Pitt, nunca fui un gran admirador suyo”, dijo.



“Se levantó, dijo una pequeña cosa sabia. Es un tipo poco sabio”, opinó el mandatario sobre un discurso en el que el actor ironizó al relacionar lo breves que son las intervenciones de los Oscar con lo corta que fue la declaración de los testigos en el juicio político contra Trump cuando su partido tomó el control del mismo en el Senado.

Finalmente, el presidente también arremetió contra Time y la activista contra la crisis climática Greta Thunberg, escogida como “persona del año” 2019 por esta revista.