Donald Trump despide a embajador y un militar, testigos en juicio político

¿Venganza? Dos días después de ser absuelto por el Senado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, despidió el viernes a dos miembros del gobierno que dieron testimonios clave durante la etapa de investigación que derivó en el juicio político en su contra.

El primero fue el teniente coronel Alexander Vindman, quien se desempeñaba en el Consejo de Seguridad Nacional en la Casa Blanca. Vindman fue escoltado fuera de la Casa Blanca después de su remoción, una decisión que su abogado calificó como un acto de venganza por parte del presidente.



Horas más tarde, el embajador ante la Unión Europea (UE), Gordon Sondland, se convirtió en la segunda víctima, al ser retirado de su posición. “Me informaron hoy de que el presidente tiene intención de retirarme de forma inmediata como embajador de Estados Unidos en la Unión Europea”, dijo Sondland en un comunicado obtenido por The New York Times.



Inmediatamente, legisladores demócratas denunciaron estas “represalias” del presidente.



“El embajador Sondland y el teniente coronel Alexander Vindman son valientes servidores públicos, héroes y patriotas”, escribió el congresista demócrata Mark DeSaulnier en Twitter. “La venganza de Trump contra ellos por decir la verdad es una acción digna de dictadores y criminales, no del presidente de la democracia más grande del mundo”.



El despido de los dos hombres “es otro abuso de poder por parte del presidente”, agregó el senador demócrata Ron Wyden.



Trump fue absuelto en el Senado el miércoles de los cargos de abuso de poder y obstrucción del funcionamiento del Congreso, en relación con un llamado en el que pidió al presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, el 25 de julio, investigar por supuesta corrupción a Joe Biden, quien podría ser si rival demócrata en las elecciones presidenciales de noviembre.

Alto costo.

“Se le pidió a Vindman que se fuera por decir la verdad”, sostuvo en un comunicado su abogado David Pressman, luego de que el oficial del ejército fuera acompañado fuera de la Casa Blanca. Horas antes, Trump había dicho que quería que Vindman se fuera.



“La verdad le ha costado al teniente coronel Alexander Vindman su trabajo, su carrera y su privacidad”, dijo Pressman. “Sirvió al país, aun cuando hacerlo estuvo lleno de peligros”.



“Y por eso, el hombre más poderoso del mundo, impulsado por el silencio, la flexibilidad y la complicidad, ha decidido vengarse”, agregó.



Vindman, que fue director de Asuntos Europeos en el Consejo de Seguridad Nacional, fue testigo de la llamada de Trump al presidente Zelensky, en la que le pidió su intervención. En su testimonio, consideró “inapropiado” el proceder de Trump.



Trump había dejado en claro su disgusto: “No estoy feliz con él”, dijo. “¿Creen que debería estar feliz con él?”, preguntó a periodistas. “No lo estoy”.



El teniente coronel volverá a trabajar en el Pentágono.



Como él, Sondland fue cesado tras participar en las audiencias que llevaron al juicio político al mandatario, finalmente absuelto el miércoles en el Senado.



Sondland había dicho al declarar en la investigación en noviembre que Trump retuvo casi US$ 400 millones en asistencia militar a Ucrania para presionar al mandatario de ese país a que investigara a Biden. Sin embargo, el diplomático reconoció que el presidente Trump, con quien hablaba regularmente, le dijo que no quería nada de Ucrania. Tras su testimonio, Trump aseguró que no lo conocía bien.



En su comunicado, a pesar de su despido, Sondland expresó su “agradecimiento” a Trump, así como al secretario de Estado Mike Pompeo “por su constante apoyo”. “Estoy orgulloso de nuestros éxitos. Nuestro trabajo ha sido lo más destacado de mi carrera”, señaló.