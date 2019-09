El dólar cede en Argentina, pero la campaña electoral no

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En Argentina la campaña electoral comienza oficialmente mañana sábado, pero los dos principales candidatos para los comicios del 27 de octubre, el presidente Mauricio Macri y el opositor Alberto Fernández, comenzaron a mostrar el tono que tendrán sus discursos. En tanto, la turbulencia económica que se desató luego del mal resultado de Macri en las internas del 11 de agosto, amainó esta semana, dándole al gobierno un respiro para encarar la campaña.

Ayer jueves la Bolsa de Buenos Aires consolidó dos días de subidas y el gobierno logró, al menos por ahora, frenar la caída del peso. También el riesgo país bajó y quedó en los 2.225 puntos básicos, después de haber rozado esta semana los 2.600, récord desde 2005. El peso cayó ayer apenas un leve 0,04%, a 56,00/56,04 por dólar; llegó a estar en 65 pesos.



El ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, dijo esta semana que los retiros de fondos de las entidades bancarias disminuyeron un 40% el martes, respecto del lunes.



Este alivio en los mercados, tras un agosto de furia, se produce después de que el domingo pasado Argentina anunciara una serie de restricciones cambiarias para intentar frenar la escalada del dólar y la salida de divisas del país.

Antes, el gobierno había dispuesto prolongar los vencimientos de la deuda de corto plazo, y el repago de un crédito de 57.000 millones de dólares del FMI.



“Después de las PASO (primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias) hemos tenido una nueva incertidumbre política y económica, con lo cual estoy muy focalizado como presidente en mi responsabilidad de volver a estabilizar la economía y llevar alivio a todos los argentinos”, dijo Macri ayer jueves en un acto en Córdoba.

Macri este jueves en la Jornada Nacional de Agro. Foto: La Nación (GDA)

Consultado si confía en que se puede revertir el resultado de las PASO, el mandatario se mostró tajante: “Claro que sí. Para eso estamos”.



“Estamos con toda la energía para ir al balotaje y continuar trabajando”, sentenció.



En las PASO del 11 de agosto Fernández obtuvo un 47,78% de los votos, frente al 31,80% de Macri, resultado que ha colocado al candidato opositor como gran favorito.



Mañana sábado comenzará la campaña para las elecciones generales del 27 de octubre, en las que vencerá el candidato que logre más del 45% de votos o al menos el 40% y una diferencia mayor de 10 puntos respecto de la fórmula que le sigue. Si no, el nuevo presidente para el período 2019-2023 saldrá de una segunda vuelta el 24 de noviembre, en la que participarán solamente las dos listas más votadas en la primera.



Ambas fechas, la de octubre y la de noviembre, coinciden con las elecciones en Uruguay.

“En la vida hay que dar pelea, hay que poner, hay que creer. Y yo creo que podemos. Yo sé que podemos, estoy convencido que podemos”, dijo Macri en otro acto, este en el Centro Cultural Kirchner en la Jornada Nacional del Agro.



También su compañero de fórmula, Miguel Ángel Pichetto, salió ayer jueves a defender las políticas del gobierno y a criticar a las organizaciones piqueteras. “No laburan”, son “parte del endeudamiento de la Argentina”, lanzó.



“El gobierno le ha dado todo a esta gente. Una parte vital del presupuesto que podría haber dedicado a las pymes o a créditos de la producción y la generación de empleo”, dijo Pichetto en radio La Red. “Los piqueteros quieren conmocionar el espacio público. El 65% del presupuesto total está comprendido en planes, piqueteros, cooperativas de la pobreza, multinacionales del cartón”, indicó.



Por otra parte, Pichetto consideró que Fernández “tiene que desligarse de los personajes de la izquierda dura que tienen ideas muy peligrosas”, como implementar una reforma agraria. “Estos pibes quieren hacer la Revolución Cubana. Es una locura. Sus ideas atrasan, son viejas. Dejan aislada a la Argentina. Son delirios y marcan un gran nivel de irresponsabilidad”, opinó.



Manifestantes encadenados frente al Banco Central argentino. Foto: Reuters

Petroleras.

En tanto, Fernández estuvo esta semana en Madrid, donde cumplió con compromisos académicos (es docentes en la Universidad Camilo José Cela), y se reunió con el presidente Pedro Sánchez y los ex mandatarios socialistas Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero. Hoy viernes el candidato opositor argentino viajará a Portugal, antes de emprender su regreso a Buenos Aires el fin de semana.



En Madrid, además de criticar las políticas de Macri, Fernández envió un mensaje a las empresas petroleras que operan en Argentina. “No tiene sentido tener petróleo si para sacarlo tengo que dejar que vengan multinacionales a llevárselo”, dijo Fernández en una conferencia en un salón del Congreso de los Diputados. “No tengo ningún problema con las multinacionales, pero en realidad mi mayor problema es ver cómo genero riqueza para la Argentina y los argentinos”, agregó.



Hace siete años, Cristina Kirchner expropió la petrolera argentina YPF, lo que redujo el interés extranjero por la inversión energética en Argentina.

Alberto Fernández, candidato presidencial argentino. Foto: AFP

Macri ha tratado de cultivar una atmósfera favorable a los negocios para que inversores desarrollen activos energéticos. Entre ellos se incluye Vaca Muerta, una enorme reserva del tamaño de Bélgica que podría albergar uno de los mayores depósitos de gas y petróleo del mundo.



Se espera que el país registre un superávit comercial de energía en 2020 por primera vez en una década, dijo ayer el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui.



Durante su exposición en el Parlamento español, Fernández dijo que en caso de llegar al gobierno cumplirá con las obligaciones de deuda del país, pero no a costa de la gente. “Haremos lo que siempre hemos hecho, que es cumplir y honrar nuestras deudas, pero no lo haremos a expensas de nuestra gente”, señaló Fernández.



En otra parte de su discurso, Fernández dijo que lo único que dejará Macri son “cinco millones de nuevos pobres”, además de un “enorme deterioro” en todos los sentidos “que estamos dispuestos a afrontar”.



“La llegada de un gobierno como el que tenemos ha significado un enorme deterioro económico, social, cultural y de calidad de la sociedad. El maltrato de la educación pública, de los sectores tecnológicos ... se perdió un potencial enorme que terminó creando una sociedad de peor calidad”, dijo.



“Cuando el gobierno actual asumió (en diciembre de 2015) la deuda era el 28% del PIB y hoy es más del 100%. Hay que volver a salir con racionalidad y la comprensión de todos, y salir será difícil”, dijo.



“En estos años se ha multiplicado por dos el desempleo, y la pobreza entre un 20 y un 30%. Cuando termine el actual mandato vamos a tener una economía en recesión, y una inflación anual del 57%, pero si hay algo que los argentinos hacemos es arremangarnos y salir del pozo”, aseveró.



“Hemos llegado al fondo del pozo, solo nos queda mejorar”, dijo.



Fernández mencionó también su preocupación por la “manipulación judicial” que, dijo, se ha llevado en cabo en estos años. “Se ha utilizado la detención como un mecanismo de presión opositora. Hay que dejar de valerse de los jueces y hacer que los tribunales actúen como tales y no politizarlos”, remarcó.



Fernández denunció lo que denominó “situaciones arbitrarias imperdonables” en América Latina, refiriéndose al expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y al de Ecuador Rafael Correa. También a Cristina Kirchner, quien, dijo, “ha sufrido una persecución sistemática de un sistema judicial que construyó vías jurídicas para perseguirla”. “Yo pediré que se haga justicia en todos y cada unos de los países de América Latina”, insistió. (En base a La Nación, EFE, AFP y Reuters)