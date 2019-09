Disney en Brasil: Río negocia su desembarco

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En el marco del festival Rock in Rio 2019, una de las máximas atracciones turísticas del estado, el gobernador de Río de Janeiro, Wilson Witzel dijo que negocia para montar el primer Disney de América Latina.



“Estoy en contacto con el alcalde de Miami para acercarme a Disney. Río puede tener mayor visibilidad allí para traer turistas aquí. Hablamos para traer un parque de Disney aquí. En Guaratiba (oeste) hay un área que pertenece a la Iglesia. Son cinco millones de metros cuadrados. Tengo la intención de presentar a Disney esta posibilidad”, afirmó en una entrevista con el diario o Globo.



La idea de instalar un parque de diversiones en la región no es nueva. De hecho, desde hace años la compañía fundada en los años 20 por Walt Disney se muestra interesada en hacerlo. Sin embargo, aún no encuentra el plan que le cierre. Hasta el momento, en el mundo, en total, hay parques en Estados Unidos, Francia, Hong Kong, China y Japón.

Festival.

Rock in Rio comenzó el viernes. Para este año, los organizadores proyectan que unas 700.000 personas (100.000 diarias) visiten Rock in Río, un evento que generará unos 30.000 empleos y con el que se esperan ingresos para la ciudad calculados en 1.700 millones de reales.



En su octava edición en Brasil -la vigésima si se cuentan las organizadas en Portugal, España y Estados Unidos-, el festival nacido en 1985 reafirma más que nunca su deseo de trabajar por "un mundo mejor", su eslogan desde 2001.



Este megaevento musical, que durante siete días reunirá a más de 700.000 personas cobra una nueva dimensión bajo el gobierno del presidente ultraderechista Jair Bolsonaro, un escéptico del cambio climático acusado a menudo de machismo, racismo y homofobia.



"Nuestro compromiso va mucho más allá de los problemas ambientales, se trata de hacer del mundo un lugar mejor al dar voz a la juventud”, afirma Roberta Medina, vicepresidenta de Rock in Rio y hija del fundador del festival.