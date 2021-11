Diputados chilenos decidirán si votan la destitución del presidente Piñera

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Una comisión del Congreso de Chile recomendó rechazar la acusación para destituir al presidente Sebastián Piñera por el caso revelado en los Papeles de Pandora, sin que su opinión sea vinculante para la Cámara de Diputados que examinará el tema el lunes. La Comisión de Acusación Constitucional emitió su recomendación con dos votos a favor, dos en contra y una abstención.

La decisión de la comisión solo es una recomendación para los diputados que el lunes tendrán que dilucidar si votan a favor o en contra de la destitución de Piñera. La iniciativa fue impulsada por la oposición al mandatario conservador tras conocerse los términos de la venta de una minera a una empresa de sus hijos en 2010, revelada por el trabajo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).

Según la investigación de los medios locales Ciper y LaBot, incluidos en los Papeles de Pandora, los hijos del mandatario vendieron en 2010, durante su primer gobierno (2010-2014) la minera Dominga al empresario Carlos Alberto Delano -íntimo amigo de Piñera- por 152 millones de dólares en una operación que en su mayoría se realizó en Islas Vírgenes.



El pago se tenía que hacer en tres cuotas, y una polémica cláusula supeditaba el último pago a “que no se estableciese un área de protección ambiental sobre la zona de operaciones de la minera, como reclamaban grupos ambientalistas”. Una vez que Piñera asumió el poder, esa área que abarca un verdadero tesoro natural a orillas del Pacífico, no fue considerada como zona de protección recomendada por su antecesora Michelle Bachelet (2006-2010).



El lunes el presidente podrá alegar su inocencia antes de que la Cámara Baja realice la votación para determinar si procede o no su destitución.



Solo los diputados presentes podrán ejercer su voto y por el momento varios diputados de oposición están en cuarentena preventiva por posibles contactos estrechos con el candidato presidencial de izquierdas Gabriel Boric, contagiado por coronavirus.



Si la Cámara de Diputados acepta destituir a Piñera, el Senado tendrá que dar la otra media sanción para hacerlo efectivo.



Además de la investigación que abrió la Fiscalía, la oposición en el Congreso analiza presentar una acusación constitucional contra Piñera.



Los Papeles de Pandora aparecieron en la recta final de la campaña para las elecciones presidenciales del 21 de noviembre, que tiene por ahora al izquierdista Gabriel Boric primero en intención de voto. De todos los políticos y gobernantes que aparecen en los Papeles de Pandora, Piñera es uno de los más golpeados. (Con información de AFP y EFE).