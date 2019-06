Diócesis católica paga 790.000 dólares por casos de abuso sexual en EE.UU.

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La diócesis católica de Little Rock, en Arkansas (EE.UU.), pagó 790.000 dólares a cinco hombres que denunciaron haber sido objeto de abusos sexuales por parte de un sacerdote cuando eran menores, informaron este viernes medios locales.

El abogado Josh Gillispie, quien inició la querella, dijo que el sacerdote John McDaniel había abusado de los hombres cuando eran adolescentes, a comienzos de la década de 1970, en la escuela católica de Nuestra Señora de las Almas del Pugatorio, indicó el diario Arkansas Democrat Gazette.



El portavoz de la diócesis, Dennis Lee, confirmó que se había llegado a un acuerdo con las víctimas con la ayuda de un mediador.



Según la estación local de televisión KTVE, Gillispie dijo que los jóvenes tenían entre 12 y 15 años de edad cuando el hermano McDaniel, quien murió en 1974, supuestamente abusó de ellos.



La diócesis de Little Rock emitió un comunicado en el que dijo que en septiembre pasado había incluido al hermano McDaniel en una lista de doce miembros del clero contra los cuales se han presentado denuncias de abusos "creíbles".



Los términos del acuerdo de compensación monetaria no incluyó cláusulas de confidencialidad, que son comunes en los acuerdos de resolución de casos similares, de modo que los hombres pueden hablar sobre sus experiencias, según Gillispie.



"La razón por la cual hicimos esto es porque mis clientes quieren que otras víctimas sepan que no están solos", dijo Gillispie al Arkansas Democrat Gazette.



"Estos hombres han llegado a los 50 y 60 años de edad pensando que eran los únicos, que estaban solos, y eso se añadió al sufrimiento con el paso de los años", agregó.



Por su parte, Lee explicó que el seguro que la Iglesia tenía en la época en que ocurrieron los abusos cubrió 250.000 dólares del acuerdo y que un fondo de seguros diocesano pagó el resto.



Según la información proporcionada por la diócesis, McDaniel trabajó en varias iglesias en el estado de Arkansas y terminó su carrera en Little Rock.



Desde 1994 la Iglesia católica en Estados Unidos ha pagado más de 1.000 millones de dólares en compensaciones y resoluciones fuera de tribunales por casos de abusos sexuales cometidos por sacerdotes en perjuicio de unas 1.800 víctimas.



A mediados de junio, los obispos de la Iglesia católica, la mayor denominación cristiana del país, aprobaron medidas para asumir su responsabilidad en los casos de abusos sexuales.



Las mociones fueron aprobadas con 647 votos a favor, ocho en contra y cinco abstenciones en la sesión final de la Conferencia Episcopal de tres días celebrada en Baltimore (Maryland).



La implementación del protocolo "Sois la luz del mundo", dictado el mes pasado por el papa Francisco, apunta a proteger de abusos a los fieles y a hacer que los sacerdotes y obispos rindan cuentas por su responsabilidad en esos casos.