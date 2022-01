¿Por qué Dinamarca levantará restricciones pese al repunte de casos de covid-19?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El gobierno danés anunció que pretende levantar las restricciones anticovid el 1 de febrero pese al aumento de contagios y hospitalizaciones. Esto sorprendió a varios expertos. ¿Por qué tomó la medida? Las autoridades manejan dos argumentos: consideran suficiente la cobertura de vacunación y que la variante ómicron, mucho más contagiosa que sus predecesoras pero menos peligrosa, representa ahora una amenaza sanitaria limitada.



"Decimos adiós a las restricciones y damos la bienvenida a la vida como la conocíamos antes del corona", dijo la primera ministra Mette Frederiksen en una rueda de prensa. "La fuerte adhesión al programa de vacunación demostró ser lo que pensábamos que sería: una 'super arma', y nos dio una fuerte defensa contra la infección que sigue presente", justificó la jefa de gobierno.

"Por eso, el gobierno ha decidido que el coronavirus ya no debe considerarse una amenaza para la sociedad", agregó.

Esta medida elimina 'de facto' todas las restricciones en vigor, como la necesidad de poseer el pase sanitario, uso de mascarillas o cierre anticipado de bares y restaurantes. El gobierno solamente quiere mantener ciertas restricciones respecto al ingreso a Dinamarca durante otras cuatro semanas, es decir, test y/o cuarentena según el país de origen.

Este país escandinavo ya había levantado todas las restricciones el 10 de septiembre, para luego exigir el pase sanitario a principios de noviembre e introducir nuevas medidas.



A causa de un número más bajo de internaciones en unidades de cuidados intensivos respecto a oleadas precedentes del coronavirus, otros países europeos, como Francia y el Reino Unido anunciaron una flexibilización importante o el levantamiento de la mayoría de sus restricciones en estos últimos días, pese también a la cantidad de casos muy elevada.



En Inglaterra (cada país británico tiene potestades a nivel sanitario) la única restricción legal que se mantendrá a partir de este jueves será el aislamiento de las personas contagiadas por covid.

Hospitalizaciones en aumento

En Dinamarca seguirá estando "recomendado" aislarse durante cuatro días en caso de dar positivo en una prueba covid, de acuerdo a la Agencia nacional de Salud. La tasa de infección es extremadamente alta en este país, "pero nuestra evaluación actual es que la epidemia alcanzará pronto su pico", tuiteó Heunicke. "Mantenemos un buen control de las tasas de hospitalización, merced a que 3,5 millones de daneses recibieron una dosis de refuerzo y a la naturaleza más leve de ómicron combinados", afirmó.



Casi el 60% de los 5,8 millones de daneses han recibido una dosis de refuerzo, un mes antes del calendario previsto por las autoridades sanitarias. Desde la semana pasada, las personas más vulnerables pueden acceder a una cuarta dosis.



El número de internaciones por covid continuó aumentando en los últimos días, superando los 900 pacientes, no obstante las autoridades sanitarias creen que pueden enfrentar esta situación sin inconvenientes.



La Agencia nacional de Salud argumenta que el 35% de las personas actualmente hospitalizadas por covid lo fueron por sufrir otras patologías concomitantes.



El debate por suavizar medidas en Europa

Las medidas anunciadas por Dinamarca e Inglaterra, que ya levantó la mayoría de las restricciones aún presentes, y eran más ligeras que la media europea: mascarilla solo en el interior de lugares públicos y pasaporte sanitario para los grandes eventos, contrastan con las de otros países. Francia, plantea levantar ciertas medidas la semana que viene. Finlandia por su parte anunció que a partir del 1 de febrero se suavizarán restricciones que afectan a eventos culturales y deportivos, y a las empresas.

Los defensores de la suavización de las medidas apuntan a la situación en Inglaterra: ómicron ha provocado un número astronómico de casos, pero no ha sobrepasado las capacidades de los servicios de urgencias.



"En el plano epidemiológico, el Reino Unido nunca ha estado en una situación tan favorable desde el inicio de la pandemia", estimó el epidemiologista François Balloux en declaraciones a Science Media Center.



Pero al mismo tiempo, los decesos causados por el covid-19 tan solo se han estabilizado en Inglaterra, cuando parecían declinar. Y en Dinamarca han experimentado un ligero repunte.



Los más pesimistas se muestran inquietos ante la subvariante de ómicron BA.2, que podría provocar una nueva oleada, ya que es aún más contagiosa.

"Si no somos lo suficientemente pacientes para volver a controlar la oleada actual, dejaremos abandonada a una minoría considerable, quizás a millones de personas", estimó el virólogo Stephen Griffin.



Las personas de la tercera edad, los inmunodeficientes, continúan siendo vulnerables a esta enfermedad, a pesar de las vacunas.



Estas posiciones encontradas esconden sin embargo una situación llena de matices en función de cada país.



Dinamarca ha tomado su decisión en función de tres criterios: la menor virulencia del ómicron, una tasa de vacunación elevada y el margen de maniobra que aún tienen los hospitales.



"Los dos primeros criterios se aplican a casi todos los países de Europa occidental", explica a la AFP el epidemiologista Antoine Flahault.

Mientras que el tercer criterio, la capacidad de los hospitales, "puede depender del sistema sanitario local", explica. Dinamarca ha mostrado más capacidad de gestión hospitalaria del covid que el Reino Unido, añade.



"Levantar las medidas, o no, no cambiará la situación, porque su eficacia para controlar la transmisión es actualmente muy débil ante una variante como el ómicron", relativiza Flahaut, que considera que una medida muy útil y nada costosa es mantener la aeración de los lugares cerrados, para evitar la propagación del virus.