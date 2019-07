Difunden un video donde Alberto Fernández golpea a un hombre en un restaurante

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El hecho ocurrió el 7 de septiembre del año pasado. En un restaurante en Buenos Aires (Argentina), un hombre se acercó a Alberto Fernández, actual compañero de fórmula de Cristina Fernández de Kirchner, y le gritó: "Ladrón, chorro, vos defendés a la chorra, hijo de p…".

"Andate, andate, dejame tranquilo", había asegurado haber dicho Fernández en ese momento consultado acerca del incidente."Yo nunca le pegué ni le pegaría a nadie. No es mi estilo, no lo fue ni lo será (...) "Venía directo a pegarme; me acerco y me golpea con su hombro en mi cuerpo y se cae al piso", había agregado.



Fernández había comentado que el agresor lo empujó y se cayó al piso para simular que él le había pegado: "Yo me levanté y me acerqué, y el señor, cuando me aproximo, me da un empujón con el hombro, se tiró al piso y empezó a gritar ‘me pegó, me pegó, me pegó'".



Pero ahora el diario Perfil accedió al video de este suceso y las imágenes desmienten las declaraciones de Fernández.