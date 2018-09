Díaz-Canel no renuncia a una Cuba "comunista"

"No lo entiendo como una renuncia", respondió Díaz-Canel después de que la presidenta de la cadena estatal venezolana Telesur, Patricia Villegas, le preguntara por qué el texto provisional de la próxima Carta Magna cubana menciona solo el "socialismo" como política de Estado, en contraste con la vigente, que consigna el "avance hacia la sociedad comunista".

Díaz-Canel aludió a las ideas de Karl Marx, quien planteó el socialismo como un paso previo a alcanzar la meta de la sociedad comunista, al argumentar que "comunismo y socialismo están íntimamente relacionados" y "cualquiera de los dos términos implica el otro".

En otro orden, Díaz-Canel dijo que su gobierno no podrá dialogar con Donald Trump si Estados Unidos persiste en mantener una actitud "aberrante" hacia la isla. "Queremos diálogo, pero tiene que ser entre iguales, que se nos respete y no se nos condicione nuestra soberanía y nuestra independencia, porque no aceptamos imposiciones y no estamos dispuestos a hacer concesiones", dijo.

Las relaciones entre Cuba y Estados Unidos han sufrido un marcado deterioro desde que Trump llegó a la Casa Blanca y comenzó a revertir el histórico acercamiento iniciado por su predecesor, Barack Obama, luego de décadas de hostilidad.

Los lazos también empeoraron por las acusaciones de Estados Unidos sobre una serie de supuestos ataques a la salud de sus diplomáticos en La Habana. Cuba niega estar involucrado.

"Nosotros no hemos atacado a nadie. Si en un lugar se respetan y protegen los derechos de los extranjeros y en particular los de los diplomáticos es en Cuba", dijo el presidente, que en la entrevista se refirió varias veces al fallecido Fidel Castro y a su hermano menor, Raúl Castro.

Raúl Castro, de 87 años, sigue estando a la cabeza del gobernante Partido Comunista y es "como un padre" para Díaz-Canel, de acuerdo al presidente de 58 años que asumió en abril y que conversa casi todos los días con su predecesor.

Díaz-Canel elogió la alianza de Cuba con Venezuela y también se mostró satisfecho con la victoria del izquierdista Manuel López Obrador en México.