Antes de dialogar, Cristina Kirchner rechazó propuestas de Macri

El peronismo recibió con frialdad y desconfianza la invitación del presidente Mauricio Macri para negociar un acuerdo de estabilidad antes de las elecciones de octubre. Es más, el entorno de la ex presidenta y actual senadora Cristina Fernández de Kirchner, la invitada estrella a estas negociaciones, ya dijo que no comparte el planteo de Macri, que pretende un acuerdo en diez puntos para encausar la economía argentina. De todos modos, no se cierran a dialogar.

Oscar Parrilli, ex director de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) del gobierno de Cristina Kirchner, manejó ayer una posible reunión entre la ex presidenta y Macri. “Siempre ha hablado con todo el mundo. ¿Cuándo se ha negado a hablar?”, respondió en diálogo con radio El Destape.

Parrilli dijo que Cristina recibió el lunes la carta que Macri envió a los líderes de la oposición, pero cuestionó la falta de claridad del mensaje oficial. “A la senadora le llegó una carta. No está claro si es una invitación”, sostuvo. Y consideró que la propuesta es una “puesta en escena”. “Quiere arrastrar a todos a su fracaso”, sostuvo.

El gobierno convocó a la mesa de negociación a los empresarios, los sindicatos, la Iglesia y a los principales líderes de la oposición, entre ellos Cristina, que en un principio no había sido considerada. “Confío que desde la madurez podremos dar una muestra de acuerdo”, escribió Macri en su carta.

Dirigentes de Unidad Ciudadana, el sector de Cristina dentro del peronismo, adelantaron su rechazo a varios de los 10 puntos que propuso el gobierno, como la “creación de empleo a través de una legislación laboral moderna” y la invitación a la “consolidación de un sistema previsional sostenible y equitativo”.

Por su parte, el jefe de bloque de diputados kirchneristas del Frente para la Victoria (FPV), Agustín Rossi, calificó el documento como “la hoja de ruta del FMI”, y consideró que está ideado “para calmar a los mercados” y “no para defender al pueblo argentino”.

Roberto Lavagna, otro de los serios aspirantes a las elecciones presidenciales de octubre, le escribió una carta a Macri en la que aceptó sentarse a dialogar si eso permite “realmente discutir despojados de la cuestión electoral y con la apertura suficiente para escuchar que el otro tiene ideas diferentes”.

Lavagna, exministro de Economía de Eduardo Duhalde y de Néstor Kirchner, le envió su mensaje por correo electrónico, el mismo medio que eligió Macri para convocarlo. “La búsqueda de consensos es absolutamente central y tiene que ser genuina, sin buscar posicionamientos mediáticos o electorales”, dijo Lavagna.

Además de Cristina Kirchner y Lavagna, el presidente también convocó al precandidato Sergio Massa.

Libro

Los admiradores de Cristina Kirchner podrán seguir mañana jueves la presentación de su libro Sinceramente a través de grandes pantallas ubicadas en la Feria del Libro de Buenos Aires, ya que al acto solo se accederá con invitaciones agotadas.

Cristina compartirá el escenario con María Teresa Carbano, presidenta de la Fundación El Libro -organizadora de la feria- y Juan Ignacio Boido, director en Argentina de Pengüin Random House Grupo Editorial, que edita el libro.

En medio de una fuerte expectación por las revelaciones que hace Cristina en el libro y con la incertidumbre de si será candidata en octubre, la organización del acto ha establecido un riguroso operativo de seguridad.

Es así que a pesar de que la mayoría de los actos de la Feria del Libro son abiertos a todos los acreditados de prensa y el público que adquiere la entrada al recinto, en este caso, para ver a la exmandataria solo se podrá acceder con invitaciones.

Quienes se encuentren dentro de la Feria al momento de la presentación, podrán seguirla a través de la pantalla gigante ubicada en un patio interno.