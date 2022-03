Un día de furia: mujer destrozó oficina pública en Argentina porque no la atendían

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Una mujer que se había acercado al Registro Civil de González Catán (Argentina) provocó destrozos en el lugar luego de que los empleados que la atendieran le indicaran que no iba a poder realizar el trámite que pretendía. La agresora sostuvo que hace tres semanas iba todos los días a la dependencia y que, como no avanzaba con su pedido, sintió que le tomaban el pelo.

Indignada y enojada por la respuesta de los trabajadores, la mujer comenzó a agarrar parte del mobiliario del lugar, como banquetas y computadoras, y a arrojarlo contra vidrios y otros muebles para generar disturbios. Ya comenzado el ataque, los empleados tomaron sus celulares para filmarla y alertada sobre el hecho, ella los desafiaba y les gritaba: “¡Filmame, dale filmame!”.

En la grabación, que en poco tiempo se hizo viral en redes sociales, se escuchan los ruidos de los destrozos por varios segundos hasta que la mujer decide irse del local, tras romper varios vidrios. Antes de desaparecer, les habla a las cámaras y dice: “No me importa, porque ustedes están ahí metidos”.

Tras ello sale a la calle y vuelve a gritar: “Llamá a la Policía que yo no me voy a mover de acá”.



De acuerdo a lo publicado por el portal Primer Plano Online, la agresora atacó en primer lugar a la delegada de la dependencia, ubicada en la localidad de La Matanza. A ella en un momento determinado le arrojó una banqueta.



Al declarar frente a las autoridades, la trabajadora afectada indicó que la mujer se había presentado a realizar una diligencia y “se tornó agresiva con el personal”. Por su parte, otro de los empleados declaró: “La señora quiso hacer una supervivencia para un familiar, pero el certificado médico que trajo para certificar que esa persona no podía deambular le faltaban los datos del destinatario. Por eso no se le pudo tomar y se le pidió que haga uno nuevo, como corresponde”.



Sin embargo, la mujer dio otra versión de los hechos: señaló que hacía tres semanas iba todos los días a la dependencia y que como no avanzaba con su pedido se sintió “boludeada”.

“Esperemos que las imágenes sirvan para visibilizar que estamos desprotegidos y que las autoridades vean la necesidad de, aunque sea, brindarnos protección. Esto pasa todos los días”, agregó el empleado del local.



Al llegar la Policía al lugar, redujo a la atacante y la trasladó a la comisaría de la zona en donde quedó notificada del inicio de una causa en su contra por daños.