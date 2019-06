Día D: el espía que engañó a Hitler

Walter Cronkite

Apodado “el hombre que más confianza inspira en Estados Unidos”, Walter Cronkite, muerto en 2009 a los 92 años, está asociado a las grandes páginas de historia de la segunda mitad del siglo XX (Corea, Vietnam, asesinato de Kennedy, etc...). Comenzó para las agencias Scripps-Howard y United Press. Acompañó el desembarco en Normandía.



Se dice que fue él quien escribió el primer reportaje sobre el desembarco. Lo hizo en primera persona, algo contrario a las costumbres de las agencias de prensa. Cronkite cubrió luego el proceso contra los jefes nazis en Nuremberg. Desde 1946 hasta 1948 fue jefe de la oficina de UP en Moscú. Su carrera continuó en la televisión, en CBS. “De todo lo que he vivido, el Día D es lo que más me ha marcado”, decía.