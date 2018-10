¿Qué es el Día de las Escritoras y por qué se celebra este lunes?

Hace dos años la Biblioteca Nacional de España, la Asociación Clásicas y Modernas y la Federación Española de Mujeres Directivas decidieron unir sus fuerzas para crear el Día de las Escritoras. Dos años después esta fecha fue tendencia en redes sociales en Uruguay.



El objetivo de este día es "reivindicar la labor y el legado de las escritoras a lo largo de la historia a partir de la lectura de fragmentos representativos de sus obras", indicaron las promotoras, según recogió el portal 20 Minutos.



El Día de las Escritoras se conmemora el lunes más cercano al 15 de octubre, fecha en que se celebra la fiesta de Santa Teresa de Jesús, la primera mujer doctora de la Iglesia conocida tanto por sus escritos como por ser la fundadora de la orden religiosa de las Carmelitas Descalzas.



Todos los años se selecciona un tema para destacar a las autoras tanto hispanas e hispanoamericanas. Este año el elegido fue "Rebeldes y Transgresoras".



Para nadie es un secreto que para los hombres fue más fácil destacarse como escritores que para las mujeres. No fue hasta el siglo XVI que una mujer, Christine de Pizan, pudo vivir de su escritura. Sin embargo durante mucho tiempo después varias autoras decidieron usar pseudónimos en el momento de firmar para que así fuera más fácil que les publicaran sus textos. Este es el caso por ejemplo de Nelle Harper Lee, quien se hacía llamar solamente Harper Lee, Amantine Lucile Aurore Dupin que firmaba como George Sand e incluso la actual J.K Rowling que además de solo usar sus iniciales publicó un libro bajo el nombre Robert Galbraith.

Uniéndonos a este día varios periodistas de la redacción de El País realizaron una lista con los libros que cada uno recomienda para ampliar la biblioteca con autoras femeninas.



Los géneros son variados al igual que las nacionalidades. El único punto en común: todas son escritoras.

Patti Smith acaba de llegar e intenta conciliar el sueño, pero de repente se despierta y la imagen de una joven patinadora en la pantalla de la televisión la emociona y la anima a tomar el lápiz y empezar a llenar folios.



Así Smith empieza un viaje en el que poco a poco, lo que antes era un borrador se convierte en un texto hermoso.



Devoción, el último y sorprendente libro de uno de los iconos de nuestro tiempo, que la autora nos entrega junto a sus notas más personales: ¿Cómo, cuándo y por qué escribimos? Porque no sabemos limitarnos a vivir.



Imagen y sinopsis: Editorial Random House.

Cuando era niña, para ayudarla a superar la muerte de su padre, a Blanca su madre le contó un cuento chino. La historia tenía como fin transmitir un mensaje: "También esto pasará". Y la madre añadió: "El dolor y la pena pasarán, como pasan la euforia y la felicidad".



Ahora es la madre de Blanca quien ha muerto y esta novela, que arranca y se cierra en un cementerio, habla del dolor de la pérdida, del desgarro de la ausencia.



Pero frente a este dolor queda el recuerdo de lo vivido y lo mucho aprendido, y cobra fuerza la reafirmación de la vida a través del sexo, las amigas, los hijos y los hombres que han sido y son importantes para Blanca, quien afirma: "La ligereza es una forma de elegancia. Vivir con ligereza y alegría es dificilísimo".



Imagen: Bookshop. Sinopsis: Editorial Anagrama



Este libro compila veinte relatos ya publicados en ediciones anteriores de sus libros de cuentos y en ediciones internacionales, así como un relato inédito publicado por la revista Granta.



La selección, llevada a cabo por la propia autora, configura una antología de su mejor prosa breve hasta la fecha, así como una pieza indispensable de la literatura contemporánea argentina.



Imagen y sinopsis: Editorial Random House.



Este libro reúne los recuerdos de cientos del casi millón de mujeres que combatió en las filas del Ejército Rojo durante la segunda guerra mundial.



Ellas, mujeres que fueron francotiradoras, condujeron tanques o trabajaron en hospitales de campaña.



Su historia no es una historia de la guerra, ni de los combates, es la historia de hombres y mujeres en guerra. ¿Qué les ocurrió? ¿Cómo les transformó? ¿De qué tenían miedo? ¿Cómo era aprender a matar? Estas mujeres, la mayoría por primera vez en sus vidas, cuentan la parte no heroica de la guerra, a menudo ausente de los relatos de los veteranos.



Imagen y sinopsis: Editorial Random House.



El libro narra con una fascinante distancia emocional la muerte repentina de su marido, el también escritor John Gregory Dunne. Este libro tan breve como intenso es, por consiguiente, una reflexión sobre el duelo y la crónica de una supervivencia.



Imagen y sinopsis: Editorial Random House.

Este libro recoge historias que tienen en común tres aspectos. Primero, un tiempo: todas sucedieron entre el siglo XIX y el XX. Segundo, un espacio: Montevideo. Tercero, y este es el más común de todos, los diez relatos tienen que ver con diez edificios de la ciudad. Y esos diez edificios hacen y harán siempre a la identidad montevideana y, por ende, a la del Uruguay.



Relatos del 900, el primer libro de Soledad Gago, reúne a la ciudad, a sus edificios y a su historia en diez relatos verídicos que mezclan la crónica histórica con la literatura: una manera distinta y original de conocer nuestra historia.



Imagen y sinopsis: Isadora Libros.

Una de las voces más originales de la literatura uruguaya actual nos ofrece el análisis del disco Oktubre de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota en forma de novela. En ella vislumbramos un escenario soviético crepuscular en el que la música popular producida en Occidente llega por cuentagotas y a través de unos peculiares objetos conocidos como discos-hueso.



En ese marco, se nos presenta a dos jóvenes (uno porteño, la otra ucraniana) que desarrollan una relación epistolar a través de la cual van forjando una amistad mientras comentan entusiastamente las canciones de la legendaria banda de La Plata. El resulta do es un libro que no solo será apreciado por los seguidores de la banda: también es un banquete para los amantes de la literatura.



Imagen y sinopsis: Isadora Libros.



Desde el instante en que Earvin "Magic" Johnson y Larry Bird saltaron a la pista como rivales, entablaron una batalla física y psicológica sin comparación. Con el verde de los Celtics estaba Larry Bird, vestido con el oro y púrpura de los Lakers estaba «Magic» Johnson



Jóvenes y atrevidos, ambos ardían en deseos de ganar a toda costa. Su inusual relación acabó siendo el símbolo de la rivalidad por excelencia de la NBA: Lakers contra Celtics. Cada uno empujó al otro hacia lo más alto, y juntos sumaron ocho campeonatos, seis premios MVP y contribuyeron a que una NBA en horas bajas se convirtiera en lo que es hoy en día.



"Cuando éramos los mejores" es, en definitiva, la crónica de la trayectoria de dos gigantes durante la época dorada del baloncesto profesional estadounidense.



Imagen: Casa del libro. Sinopsis: Todos tus libros.



El genio lúcido y punzante de Flannery O'Connor alcanza sus más altas cimas en el cuento, género que elevó en la literatura norteamericana a una trascendencia genuina e incomparable.



En sus historias aparece el ruinoso y decrépito mundo del profundo sur de su país, atravesado por la violencia, el odio y la religión, aunque también extrañamente tocado por la gracia y una extraña belleza que hace de estas piezas una lectura insustituible.



Imagen y sinopsis: Editorial Random House.

Entendida siempre como un fenómeno reproductivo biológico y ninguneada por el discurso científico, muy pocos son los estudiosos que han concedido a la pasión amorosa la atención que merece. El presente título, fruto de un trabajo de investigación doctoral, analiza el fenómeno del amor en toda su complejidad, pero incidiendo especialmente en su construcción sociocultural.



La tesis central de esta obra es que las emociones están mediadas culturalmente, y predeterminadas por los mitos, los relatos, los estereotipos y tabúes que las han devaluado durante siglos a la categoría de sentimientos irracionales no susceptibles de ser investigados con rigor académico.



Imagen y sinopsis: La casa del libro.

Elísabet Benavent, también conocida como @BetaCoqueta, regresa con más fuerza que nunca para hablarnos de amor y de amistad a partes iguales, de melodías que fuimos, de momentos que seremos.



Macarena vive en Madrid y es asistente de una influencer de moda.

Macarena disfruta la vida a sorbos e intenta ser feliz.

Macarena tiene dos amigas: Adriana y Jimena.

Macarena guarda un secreto que deletrea a escondidas.

Ese secreto tiene tres letras: L-E-O.

Macarena no sabe que Leo está en Madrid.

Macarena teme, Macarena sueña, Macarena ama, Macarena vuela...



Y en este juego del destino intenta aceptar que lo que fuimos no puede ser lo que seremos...



¿O quizás sí?



Porque a veces lo que fuimos da sentido a lo que de verdad somos.



Imagen y sinopsis: Editorial Random House.



Otras recomendaciones

- Poesía reunida, de Ida Vitale.



- Washed Tombs, de Mercedes Estramil, reciente premio Bartolomé Hidalgo.



- El miserere del cocodrilo, de Mercedes Rosende.



- Distancia de rescate, de Samantha Schweblin.



- Las cosas que perdimos en el fuego, de Mariana Enríquez.



- La semilla de la bruja, inspirada en una comedia de Shakespeare de Margaret Atwood, autora de El cuento de la criada.



- La Magia de Rhonda Byrne.



- Bad Girls Throughout History: 100 Remarkable Women Who Changed the World, de Ann Shen. Con ilustraciones que narran las historias de mujeres que han ido cambiando la historia del mundo.