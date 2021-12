El día después del rechazo del presupuesto 2022 en Argentina

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Quiero agradecerle a Alberto Fernández, que se vino este sábado a la mañana hasta acá, en este horario donde tendría que estar descansando y con su familia”, comenzó ayer su discurso de asunción como titular del Partido Justicialista (PJ) bonaerense Máximo Kirchner.

El diputado siguió cargando duras críticas contra la oposición y con la promesa de “sacar el país adelante”. Recordó que desde 2015 a la fecha hubo una “tarea titánica” que implicó la construcción del Frente de Todos con miras a retornar al poder tras la derrota en las presidenciales.

“Durante esa conducción, cuando en 2018 Macri anuncia que nos lleva de vuelta al FMI, esa fue una frustración en términos políticos y personales, porque recuerdo la desesperanza de nuestra gente en 2003, cuando hubo que hacerse cargo del país, y recordé mucho del trabajo de mi viejo para desendeudar al país”, expresó el diputado nacional.



Máximo Kirchner también denunció animosidades en contra del Gobierno desde diferentes sectores. “El Poder Judicial acosa permanentemente al Gobierno, el Legislativo le negó el presupuesto al Presidente y hay un cuarto poder que también lo acosa. Quieren un país para pocos y nosotros para todos”, sostuvo. Y cerró con un mensaje de unidad dirigido al jefe de Estado: “Alberto, confiá y decí para dónde ir, que te vamos a acompañar”.



Tras esas palabras, fue el turno del Presidente, que celebró su designación y se refirió al debate parlamentario en el que el viernes se rechazó el presupuesto impulsado desde su administración. “Los que me piden cerrar con el Fondo no me lo aprueban”, se quejó.



Fernández dijo estar “muy feliz” de acompañar al diputado, luego de que Casa Rosada afirmara el pasado jueves que no iba a estar en el acto de asunción de Máximo Kirchner, al que finalmente se presentó con otras autoridades de gobierno, como para querer mostrar unidad, según analistas.

Fondo Monetario Internacional

El ministro de Economía Martín Guzmán reconoció que la falta de aprobación del Presupuesto 2022 “afecta las negociaciones con el FMI”.



Fernández ya habló con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, del “problema inesperado” que implica el rechazo del presupuesto en la Cámara de Diputados para las negociaciones de la deuda y se comprometió a “seguir trabajando” para materializar el acuerdo. Por su parte, Georgieva expresó en Twitter calificando de “muy buena” la conversación con Fernández “para avanzar” en el trabajo “para asegurar una recuperación sostenible” de Argentina y “atender sus desafíos económicos”.



La alternativa que tiene el gobierno ahora es extender por decreto el Presupuesto 2021, lo que le daría mayor discrecionalidad para la asignación de partidas presupuestarias.



Argentina mantiene una relación tormentosa histórica con el FMI, que se ha convertido en un salvavidas crediticio para el país tras décadas “de muy mal manejo de las finanzas públicas”, aunque parte de los argentinos lo considera “un villano”, señalan expertos.



Argentina acudió al FMI en 21 ocasiones desde que entró como miembro en 1956, “de manera que el nuevo programa que están negociando -para reestructurar un crédito por US$ 44.000 millones- será el número 22 en 65 años. (Con información de La Nación y EFE)