Detuvieron a un uruguayo por ser sospechoso de lanzar bombas contra el edificio de Clarín

La Policía detuvo este viernes a uno de los sospechosos de lanzar bombas molotov contra el edificio del Grupo Clarín. Las primeras informaciones, difundidas por Radio Mitre, indican que se trataría de un ciudadano de nacionalidad uruguaya que vive en Lavalle y Bulnes, en el barrio porteño de Almagro. El hombre fue identificado a través de las cámaras de seguridad de la zona donde se llevó a cabo el ataque.

El arresto se logró a partir del trabajo del Departamento Unidad de Investigaciones Antiterrorista (DUIA), que utilizó para ello un programa de identificación biométrica.

Los detectives continúan revisando los videos captados por las cámaras de la calle para dar con los restantes ocho implicados. Con ese objetivo, también analizan una huella digital encontrada en una de las bombas molotov que no explotó y se esperan informes de cotejo en bases de datos de Interpol y de las policías del interior del país. Las comparaciones con la bases del Registro Nacional de las Personas (Renaper) y de personas con antecedentes penales realizadas hasta ahora dieron negativas.



Por otra parte, se estableció que el grupo atacante se movilizó a bordo de dos motos y una bicicleta, que dejaron a unas tres cuadras de Clarín previo a concretar el ataque. Además, hicieron una parada en Parque Lezama, donde se pusieron ropas oscuras, según informaron a este medio voceros del caso.



Según denunció el multimedio, la agresión contra la sede Piedras al 1700 tuvo lugar el lunes por la noche, cuando hombres y mujeres lanzaron ocho bombas tipo molotov contra la entrada del edificio. Frente a lo ocurrido, la empresa pidió el “urgente esclarecimiento y sanción” para los responsables.





La llegada de los atacantes a Clarín



Algunos de los videos que trascendieron esta semana dan cuenta del recorrido que hicieron los atacantes hasta llegar al edificio de Clarín. Tras estar reunidos unos minutos en Parque Lezama, se dividieron en dos grupos: cinco de ellos caminaron 800 metros hasta la calle Ituzaingó, antes de llegar a Piedras. Los otros cuatro se desplazaron en dos motos.



Después de salir por la avenida Brasil, en contramano, el segundo grupo bajó por la avenida Paseo Colón, continuó por la Martín García hasta la calle Piedras y, aunque este último tramo no se ve porque no hay cámaras en esa cuadra, se deduce que habría hecho unos metros en contramano hasta llegar a Ituzaingó, donde estaba el resto de la banda.



El ataque, que no causó víctimas ni heridos, fue condenado por diversos referentes del Gobierno y de la oposición. Es investigado por la Justicia Federal, a cargo de Luis Rodríguez, con la intervención del fiscal Gerardo Pollicita, que caratuló el caso como intimidación pública.