Detuvieron a dos presuntos testaferros de Michel Temer

La policía de Brasil arrestó el jueves a dos amigos del presidente Michel Temer dentro de una pesquisa sobre presunta corrupción en un decreto que regula los puertos del país, dijeron sus abogados a Reuters.



Fiscales sospechan que Temer recibió sobornos a cambio de la extensión de concesiones en el puerto de Santos, el de mayor actividad de América Latina. El mandatario ha negado cualquier proceder impropio en el caso.



El escándalo podría complicar los planes de Temer de competir en las elecciones presidenciales de octubre. El mes pasado, un juez del Supremo Tribunal Federal levantó el secreto de sus cuentas bancarias.



La policía arrestó a José Yunes, exasesor de Temer que trabajó con el mandatario hasta diciembre de 2016, y a Joao Batista Lima, coronel en retiro de la policía militar asociado con el presidente desde que era jefe de seguridad pública para el estado de Sao Paulo hace tres décadas.



También se detuvo a Celso Greco, dueño de la firma de logística Rodrimar SA, y a Wagner Rossi, exjefe de la Companhia Docas do Estado de São Paulo (Codesp), la autoridad portuaria de Sao Paulo.



Los abogados de los amigos de Temer dijeron que no se justificaban los arrestos porque sus clientes eran inocentes.



La policía está investigando si Temer aceptó sobornos a cambio de formular el decreto para que beneficiase a Rodrimar, que opera algunos servicios en Santos.



El decreto que Temer firmó en mayo pasado extendía contratos para empresas que operaban en el puerto de 25 a 35 años, con la posibilidad de renovar la concesión por hasta 70 años. En febrero, el jefe de la policía federal dijo a Reuters que la investigación no había encontrado evidencia de corrupción. (Reporte de Pedro Fonseca. Información adicional de Lisandra Paraguassu en Brasilia. Escrito por Bruno Federowski.