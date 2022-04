Detuvieron en Argentina a hombre acusado de matar a su hija, su madre y su hermano

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

“Estoy triste, me estoy quedando solo”, le dijo entre sollozos a una de sus amigas y compañeras de trabajo Pablo Damián Grottini el pasado fin de semana en el funeral de su madre, Teresita di Martino. En menos de tres años, el hombre, de 42 años, había sufrido las muertes de su hermano, de su hija y ahora de su madre. El sábado pasado, ninguna de las personas que estuvieron en el velatorio de di Martino sospecharon que, tres días después, Grottini iba a ser detenido acusado de haber asesinado a sus tres familiares.

“Estamos muy sorprendidos. Para nosotros siempre fue una excelente persona, dispuesta a ayudar a los demás”, dijo a La Nación la compañera de trabajo que consoló a Grottini mientras lloraba por la muerte de su madre.



Grottini, empleado de la empresa funeraria Exequial Servicios, firma situada en San Nicolás, fue detenido el martes pasado por detectives de la policía bonaerense tras un pedido de la fiscal María Bélen Baños. La representante del Ministerio Público le imputó, provisionalmente, los homicidios de su madre, su hermano y su hija, que tenía 10 años y un retraso madurativo. Los crímenes ocurrieron entre julio de 2019 y el sábado pasado.



“Entre llantos, me dijo que estaba muy triste, que se estaba quedando solo. Yo le dije que no era así, que nos teníamos a nosotros. Para nosotros es inocente hasta que se demuestre lo contrario”, recordó la amiga y compañera de trabajo de Grottini.

Hasta su detención, Grottini era chofer de coches fúnebres de Exequial Servicios, pero había comenzado a trabajar en la empresa como asesor de ventas. Vivía en Ramallo, junto con su madre y su hija de diez años, que había adoptado, según pudo reconstruir La Nación.



Germán Grottini, el hermano del sospechoso, murió en julio de 2019 a los 32 años. Falleció en una clínica de San Nicolás a la que había llegado con mareos, náuseas y somnolencia, según su historial médico.



“El médico que lo atendió declaró que no pensaban dejarlo internado más de 24 horas. Le habían colocado suero. El cuadro era leve y la evolución rápida y favorable. Quedó internado en una habitación al cuidado de su hermano y su madre”, se afirmó en el comunicado de prensa difundido por el Ministerio Público Fiscal.



En determinado momento, cuando la madre del paciente volvió del quiosco, descubrió que su hijo no reaccionaba. Estaba muerto.

Dos años después, en julio pasado, la hija de Grottini ingresó en el Hospital San Felipe con dolores en el pecho. Los resultados de los estudios médicos no arrojaron nada fuera de lo normal, pero se decidió dejar en observación a la niña con suero.



Horas más tarde, encontrándose la niña junto a su padre, se constató que el suero estaba dañado, el cual no fue cambiado por uno sano porque se encontraba bien, en condiciones de ser dada de alta. A los pocos minutos, el padre dio aviso al personal de guardia que la niña no estaba bien, constatándose de inmediato que la misma había palidecido y se encontraba débil y mareada, de manera repentina”, explicaron fuentes judiciales.



Debió ser trasladada a terapia intensiva. Quedó al cuidado de su padre. La niña, poco después, falleció.



Nueve meses después de la muerte de la niña, falleció Teresita di Martino, la madre de los hermanos Grottini.