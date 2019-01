Detienen a modelo bielorrusa que promete revelar datos sobre incidencia Rusa en EE.UU.

Un tribunal ruso prolongó este sábado tres días la detención de la "call girl" bielorrusa Nastia Rybka, que había prometido hacer revelaciones sobre el papel de Rusia en las elecciones estadounidenses, tras ser detenida el jueves en un aeropuerto de Moscú.

La mujer debía presentarse este sábado ante un tribunal, pero la audiencia fue aplazada a petición de la fiscalía, que solicitó 72 horas para estudiar el caso, mientras que los investigadores pedían que fuese mantenida 30 días en detención.

"Se decidió prolongar la duración de su detención 72 horas", declaró la jueza del tribunal moscovita de Nagatinski, Natalia Borissenkova, citada por la agencia de prensa Ria Novosti.

Anastasia Vashukevich, una modelo conocida con el pseudónimo de Nastia Rybka, está acusada de prostitución. "No soy culpable de lo que me acusan", declaró ante el tribunal, citada por la agencia Interfax.



La "call girl" fue detenida en febrero de 2018 en la estación balnearia tailandesa de Pattaya junto a otras nueve personas extranjeras, que organizaban cursos de "formación sexual".



Condenada el martes a una multa, fue expulsada de Tailandia el jueves en un vuelo hacia Moscú, donde nada más llegar fue detenida en el marco de una investigación por proxenetismo.



Rybka se dio a conocer cuando había asegurado estar envuelta en un escándalo político con el magnate ruso del aluminio, Oleg Deripaska, quien fuera colaborador del exdirector de campaña del presidente estadounidense Donald Trump, Paul Manafor.



La mujer aseguraba que tenía "piezas ausentes del rompecabezas" sobre la ayuda que el Kremlin habría prestado a Trump durante su campaña electoral.



Durante la audiencia, aseguró que no quería "de ninguna manera comprometer a Oleg Deripaska". "Ya tengo bastante", añadió, según Interfax.



Su abogado, Dmitri Zatsarinski, declaró a la prensa que Nastia Rybka "no cometió ningún crimen" y que "no tiene nada que ver" con Oleg Deripaska, "y menos aún con Donald Trump".



El viernes, denunció que su clienta fue "llevada fuera de la zona de tránsito [...] hacia el territorio ruso", cuando hacía escala en Moscú, entre Tailandia y Bielorrusia.