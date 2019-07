Más de 1.300 detenidos en manifestación de opositores en Moscú

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La policía rusa detuvo a 1.373 personas que participaban el sábado en una manifestación en Moscú por unas elecciones libres, según un balance publicado este domingo por la ONG OVD-Info, especializada en el seguimiento de protestas.



Se trata, según la ONG, del mayor número de arrestos registrado desde el movimiento de protesta que siguió en 2012 al retorno de Vladimir Putin al Kremlin.



Según las cifras oficiales de la policía de Moscú, unas 3.500 personas, incluyendo unos 700 periodistas y blogueros, asistieron el sábado a la manifestación.



Los cánticos de "Rusia sin Putin" y "Putin dimisión" resonaron por el centro de Moscú, mientras guardias pertrechados con equipos antidisturbios golpeaban a los manifestantes con porras y recurrían a la fuerza para detener a numerosas personas. La policía informó el sábado de "1.074" arrestos por "infracciones diversas".



La oposición denuncia la exclusión de candidaturas independientes para las elecciones locales del 8 de setiembre, que se anuncian complicadas para los candidatos que apoyan al poder, en un contexto de fuerte descontento social.



La protesta del sábado tuvo lugar tras una concentración que congregó a 22.000 personas el domingo anterior, algo nunca visto desde 2012.



Varios de los arrestos efectuados el sábado fueron violentos, con numerosos manifestantes heridos en la cabeza, según periodistas de AFP. En un comunicado difundido el domingo, la Unión Europea criticó la ola de arrestos.



Críticas de la UE

"Estas detenciones y el recurso desproporcionado a la fuerza contra los manifestantes pacíficos (...) atentan de nuevo gravemente contra las libertades fundamentales de expresión, de asociación y de reunión", dijo Maja Kocijancic, portavoz de la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini.



Por su parte, la organización Amnistía Internacional denunció el sábado por la noche un "uso excesivo de la fuerza" por parte de la policía y pidió la "liberación inmediata de manifestantes pacíficos".



El sábado por la mañana, antes de la concentración, varios opositores fueron arrestados y sus domicilios y oficinas, registrados. El opositor Ilia Iashin anunció una "nueva gran manifestación" en Moscú el 3 de agosto.



El miércoles, el principal opositor al Kremlin, Alexéi Navalni, fue condenado a 30 días de prisión por violación de "las reglas de las manifestaciones". El encarcelado líder había convocado la protesta para presionar a las autoridades para que permitan que los candidatos opositores puedan presentarse a los comicios locales.



Las autoridades sostienen que los candidatos fueron apartados de la contienda porque no habían conseguido un número suficiente de firmas de apoyo. La oposición no tiene escaños en el Parlamento y apenas aparece en la televisión estatal, principal fuente de información de muchos rusos.



De acuerdo con la ley rusa, el lugar y la duración de una manifestación debe acordarse de antemano con las autoridades, algo que no se hizo en este caso.

Baja la popularidad de Putin

La popularidad de Putin, que aumentó excepcionalmente tras la anexión de Crimea, bajó desde que fue reelegido para un cuarto mandato el año pasado, y los comicios de setiembre se presentan difíciles para el poder, especialmente en las grandes ciudades.



Pese a los grandes proyectos de modernización y a la mejora de la calidad de vida estos últimos años, la megalópolis de 12 millones de habitantes oficiales es más favorable a la oposición que el resto del país.