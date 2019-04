Detenido por ayudar a su esposa a morir; su caso reabre debate por eutanasia en España

España vuelve a reabrir el debate sobre la eutanasia a solo tres semanas de las elecciones legislativas. Lo hace a partir del caso de María José Carrasco, de 61 años y que hace 30 padecía esclerosis múltiple y era totalmente dependiente de su esposo, Ángel Hernández, de 70 años, que el miércoles le suministró una sustancia que terminó con su vida. Antes grabaron un video en el que dan testimonio de que la mujer quería que su esposo la ayudara a morir.

Hernández fue arrestado el mismo miércoles en Madrid. Su abogada, Olatz Alberdi, dijo que el hombre se inculpó “desde el primer momento”. “Siempre ha dicho que no iba a hacerlo de forma encubierta, que quería darle luz al tema”, narró. Incluso confesó a los médicos que había dado la bebida mortal a su mujer (pentobarbical sódico). Ayer jueves una jueza ordenó su liberación sin medida cautelar. “A ver si así puede empezar el duelo, que está hecho polvo”, había dicho su abogada.



En España una encuesta del organismo estatal CIS apuntó que el 70% de los españoles están de acuerdo en regular la eutanasia.



Un proyecto de ley presentado por el Partido Socialista el pasado año, con el apoyo de Podemos, está bloqueado por el Partido Popular (PP) y Ciudadanos. El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, recordó que su formación es favorable en principio a ese texto, pero quiere primero votar una ley sobre los cuidados paliativos.

El PP, en cambio, se opone a la eutanasia. En octubre, su presidente, Pablo Casado, pidió no legislar sobre este asunto afirmando que el problema “no existe en España”.



La propuesta socialista contempla el “final anticipado de la vida con el objetivo de evitar alargar el sufrimiento” de personas con enfermedad grave e incurable o discapacidad crónica que implique un gran padecimiento.



El pasado febrero, dos familias que sufrieron esa situación entregaron en el Congreso español 280.000 firmas a favor de la regulación legal de la eutanasia. Cada día de bloqueo “suma un día más de sufrimiento”, declaró el hijo de una de las enfermas, que murió días después de manera natural.

Lo que está regulado en varias regiones españolas es el derecho a la muerte digna, que permite a los pacientes rechazar un tratamiento que prolongue su vida de manera artificial.



María José Carrasco había expresado a su marido “muchas veces” su deseo de morir y poner fin a su sufrimiento.



Ese deseo queda constatado en un vídeo en el que la pareja decidió registrar el suicidio asistido.

Debate abierto.

Además del vídeo, Ángel escribió hace días una carta en la que relataba el sufrimiento de su esposa y anunciaba la decisión de ayudarla a morir. En la misiva detalla los motivos que les han llevado a tomar esta decisión y se dirige a los “negacionistas” de la eutanasia para pedirles que sean conscientes “del dolor que ocasionan a todos aquellos que como María José y su familia sufren por su actitud”.



La ministra española de Sanidad, María Luisa Carcedo, lamentó la falta de una regulación que habría evitado “sufrimientos tan penosos” como este.

En declaraciones a EFE recordó que la voluntad del gobierno socialista de Pedro Sánchez es tramitar la ley en cuanto comience la próxima legislatura e intentar que sea aprobada. La nueva legislatura que se inicia tras las elecciones generales del próximo 28 de abril abre de nuevo la puerta a que España cuente con su primera ley de eutanasia.



“Queremos que las personas no sufran más allá de lo que decidan con su propia libertad”, dijo por su parte la vicepresidenta Carmen Calvo.



El debate sobre la despenalización de la eutanasia originó una encendida discusión en España en 1998, coincidiendo con la muerte del tetrapléjico Ramón Sampedro, y resurgió en 2004 a raíz del éxito de la película Mar adentro, inspirada en su vida, que fue protagonizada por el actor Javier Bardem y dirigida por el hispano-chileno Alejandro Amenábar, con el Oscar como premio.



Sampedro falleció tras ingerir un preparado de cianuro que le habían proporcionado, después de 29 años de enfermedad y tras perder la batalla legal que emprendió en 1993 para que se le aplicara la eutanasia.



Sólo hubo una imputada en el caso, Ramona Maneiro, apoyada por las firmas de más de 13.000 personas que se culparon de la muerte, hasta que 20 meses después el caso fue archivado por falta de pruebas.

"¿Lo hacemos mañana?"; "cuanto antes, mejor"

En un vídeo, grabado el miércoles y publicado ayer jueves por El País de Madrid, la mujer, que padecía esclerosis múltiple desde hace 30 años, confirma que quiere suicidarse “cuanto antes, mejor”. El esposo en varios momentos le pregunta si está segura de su decisión, y ella siempre responde “Sí”.



-Ángel. Bueno, María José, vamos a grabar este testimonio, porque es muy importante para que quede constancia del deseo que llevas queriendo que se lleve a cabo, que es el suicidio. (Ella asiente). ¿Sigues con la idea de que quieres suicidarte?



-María José. Sí.



-Ángel. ¿Quieres esperar a algo?



-María José. No.



-Ángel. ¿Quieres que se lleve a cabo ya?



-María José. Sí.



-Ángel. ¿Sabes que te tengo que ayudar yo? Que no hay nadie que te pueda ayudar, y además no estaría bien que…



-María José. Sí, lo sé.



-Ángel. Lo sabes. Me lo has pedido muchas veces, muchas veces. Más de las necesarias. Pero claro, yo confiaba en que se iba a aprobar lo de la eutanasia, pero claro, visto lo visto... Hoy es 2 de abril de 2019. ¿Entonces quieres e insistes en que quieres suicidarte?



-María José. Sí.



-Ángel. Vamos a ver, ¿quieres que lo prepare y lo hagamos mañana?



-María José. Sí.



-Ángel. Bueno, pues no hay nada más que hablar. Yo creo que…



-María José. Cuanto antes, mejor.



-Ángel. Lo único que me preocupa es que no puedas ingerir el líquido porque tienes problemas de deglución. Y ya no es solamente el atragantamiento que tienes, sino que te cuesta mucho trabajo, te entra fatiga cada vez que ingieres algo. Esa es la única preocupación que tengo. Pero quieres seguir adelante, ¿no?



-María José. Sí.



-Ángel. Pues lo preparo todo. Te voy a dar lo que con mucho esfuerzo, cuando todavía podías un poco manejar tus manos, conseguiste a través de Internet. El pentobarbital sódico, que lo tenemos ahí guardado. Y eso es lo que te voy a aplicar. Esperemos que no sea un fraude, porque como lo tuviste que pedir por Internet… Bueno, lo veremos enseguida. Entonces ¿lo dejamos aquí?



(María José asiente con la cabeza).



-Ángel. Mañana.



(Ella vuelve a asentir. Esta vez, también verbalmente: Sí)



-Ángel. Vale, pues nada más que esto.



El marido de Carrasco apaga la cámara. Un día después, vuelve a encenderla. Vuelve a preguntarle a su mujer si está convencida y quiere seguir adelante.



-Ángel. Bueno, María José, ha llegado el momento, el que tanto deseabas.



(Ella asiente con una media sonrisa).



-Ángel. Yo te voy a prestar mis manos, eso que tú no puedes. Yo te voy a prestar mis manos. Primero vamos a probar con un poquito de agua porque no sé si puedes tragar. Si vemos que no puedes tragar, lo abortamos, porque…



(Ella bebe agua con una pajita).



-Ángel. ¿Qué crees?



-María José. Que sí.



-Ángel. Te lo doy entonces. No es mucho, pero puede que sepa mal, o sea, que tienes que soportarlo. ¿Estás decidida?



-María José. Sí.



-Ángel. Pues adelante.



(El diario madrileño aclara que ha decidido no emitir las imágenes en las que María José Carrasco ingiere el líquido)



“A ver, dame la mano que quiero notar la ausencia definitiva de tu sufrimiento. Tranquila, ahora te dormirás enseguida”, le dice Ángel a su esposa.