Estaba desaparecida y la encontraron viva flotando en el mar

Una mujer fue encontrada el sábado pasado flotando a tres kilómetros de las playas de Salgar en Colombia, en el mar Atlántico. Pescadores de la zona lograron rescatarla y llevarla a tierra firme. El increíble salvataje fue grabado en un video que a las pocas horas se viralizó.

La mujer fue identificada como Angélica Gaitán y tiene 46 años. Según el pescador Rolando Visbal que la encontró, estaba debilitada y con hipotermia, además de desorientada. "De pronto, ¡me sacó la mano! El ‘tronco’ se movió y para sorpresa nos levantó la mano, no gritaba, sino que se movía, estando a 50 metros de nosotros. Por lo que activé el chip de rescate, pedí el aro salvavidas. No nos podíamos acercar a la víctima, porque la podíamos herir con las cucharas de coleteo”, relató el hombre en diálogo con El Tiempo de Colombia .



Al preguntarle si sabía donde estaba, la mujer no pudo responder. Al parecer, estuvo ocho horas flotando en el mar hasta que fue trasladada al hospital, en estado de shock.



El pescador Visbal recordó que la víctima no pronunció palabras al instante, pero luego le comentó que ingresó al mar en la noche del viernes. Pero las causas se desconocen.



De acuerdo con el diario mexicano El Heraldo, su hija aseguró que desde hacía dos años que no tenía contacto con ella. Además, durante ese lapso, el resto de los familiares también le había perdido el rastro y, lo último que habían escuchado era que Gaitán se había ido a Ecuador con un hermano en 2018.



Las autoridades están tratando de conocer el motivo por el cual estaba en el agua y los detalles de los hechos. Versiones extraoficiales señalan que Gaitán sufre de problemas mentales que habrían sido generados por episodios de violencia intrafamiliar.



El médico Bernardo Howard le dijo al diario El Heraldo que, al parecer, la mujer fue abandonada por su esposo hace meses y fue acogida en un hogar de paso. “Ayer (este viernes) la mujer conoció que la habían desvinculado de la EPS y el hogar de paso le anunció que no la iban a atender más y la sacaron del lugar”, dijo.

Según El Heraldo, la mujer le habría dicho al cuerpo médico que la atendió que tomó un micro hasta la ciudad de Salgar y que se tiró al mar y se dejó llevar por la marea. Contó que durante seis meses deambuló por las calles de Barranquilla y que pidió ayuda en la Oficina de la Mujer, que se encargó de instalarla en un refugio, donde estuvo hasta el pasado viernes.



Además, afirmó haber sido "abandonada" por su familia luego de episodios de violencia.



Fue rescatada mujer a 3 kilómetros de las costas de Puerto Colombia.



No hay claridad aún sobre los motivos por los que se encontraba en medio Del Mar. pic.twitter.com/ZCjf24CRhZ — Susana De León (@Susanadeleonc) September 26, 2020

En los videos que circulan en las redes sociales se ve a la mujer flotando a la deriva en el mar. Los pescadores la sacan del agua y la llevan hasta la playa, donde recibió atención de algunos bañistas.