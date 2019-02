Denuncian que Guardia Nacional Bolivariana reprimió a manifestantes en la frontera

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Al menos cuatro heridos "por arma de fuego" reportaron diputados opositores en la ciudad venezolana de San Antonio del Táchira -fronteriza con Colombia-, donde se registran disturbios a propósito de la presión de la oposición para que al país ingrese la ayuda humanitaria almacenada en Cúcuta.



Los disturbios en San Antonio, donde se encuentra el principal puente fronterizo entre Venezuela y Colombia -el Simón Bolívar-, se suman a los registrados en la ciudad tachirense de Ureña, donde se encuentra el puente Francisco de Paula Santander, que también conecta a ambos países.



"4 heridos por arma de fuego a esta hora en #SanAntonio #Tachira el pueblo que salió apoyar la ayuda humanitaria es reprimido y ahora empiezan asesinarlos", dijo en Twitter el diputado opositor Franklyn Duarte.



En la misma red social, la legisladora Delsa Solorzano indicó que "la represión" por parte de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) contra los manifestantes que exigen el ingreso de la ayuda es "cada vez mayor".



Según dijo los funcionarios tienen bombas lacrimógenas y perdigones, pero además denunció la presencia grupos no policiales "fuertemente armados".



En Ureña Efe ha podido constatar una veintena de lesionados en los enfrentamientos entre manifestantes y funcionarios de la GNB, tres de ellos por perdigones y la mayoría por inhalación de gases lacrimógenos.



Los tres heridos por perdigones son hombres, uno de ellos recibió un impacto en un ojo y los otros dos en la espalda.



La situación en la zona es complicada pues se producen enfrentamientos intermitentes entre los uniformados y los manifestantes que quieren que se quite el bloqueo al ingreso de la ayuda humanitaria a Venezuela.



El bloqueo de las comunicaciones terrestres, ordenada por el gobierno de Nicolás Maduro, entró en vigor justo el día en que la oposición venezolana prevé ingresar a través de las fronteras la ayuda humanitaria donada por varios gobiernos y que se acumula en Colombia, Brasil y la isla de Curazao.



La oposición venezolana, que no reconoce el nuevo mandato de 6 años que juró Nicolás Maduro el pasado 10 de enero, asegura que el país atraviesa una "emergencia humanitaria compleja" y ha pedido ayuda a la comunidad internacional para atenderla.



Parte de esta ayuda se almacena en Cúcuta y los opositores han señalado que la ingresarán al país este sábado en medio de una gran movilización ciudadana.



Sin embargo, el gobierno venezolano informó el viernes el cierre "total" la frontera con Colombia ante supuestas "amenazas" contra su soberanía que surgen desde este país.