Denuncia requisa de las bandas y bastones

Cada día suma una denuncia tras los allanamientos realizados por la Justicia en el marco de la causa de los Cuadernos de las Coimas. Después que denunció un intento de las autoridades de intoxicarla, Cristina Fernández de Kirchner, sostuvo ayer martes que por orden del juez Claudio Bonadio le secuestraron su banda presidencial y la de Néstor Kirchner.

A través de su cuenta de Twitter, Cristina aseguró: "Me acabo de enterar que entre los objetos que mandó a secuestrar Bonadio de mi casa de El Calafate estaban las bandas y bastones presidenciales de Néstor y míos. La violación de los derechos y garantías sin límite".

La residencia de tres plantas situada en El Calafate fue allanada por la Policía Federal Argentina, el viernes y sábado pasados.

El lunes, Cristina quejó por las filtraciones de información tras los allanamientos y presentó una denuncia por un intento de intoxicarla. En un texto firmado por su abogado, Carlos Beraldi, sostuvo que la persona que se encarga de la limpieza de su apartamento en Buenos Aires, así como dos familiares que la ayudaron, sintieron mareos, fuerte picazón en la garganta y ojos y dificultades para respirar, debido a que fue diseminado un producto tóxico.

Una de las empleadas domésticas de Cristina que sufrieron mareos e irritación al limpiar el departamento dijo, en diálogo con el diario Página 12, sobre la atención que recibió en el Hospital de Clínicas: "El médico, que no tenía idea de dónde yo había estado, me diagnosticó así: me atrevo a decir que esto es veneno, líquido o en aerosol, pero es veneno; es algo muy tóxico, tóxico de contacto y tiene que procurar no volver a exponerse". La empleada no reveló su nombre por temor.

El jefe de la Policía Federal, Néstor Roncaglia negó que hubieran usado tóxicos.

El abogado Beraldi planteó que los elementos que el juez Bonadio ordenó secuestrar no están vinculados a la causa e integran "el ajuar del hogar, cuya incautación no tiene otro propósito que generar daño y humillación".