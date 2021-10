El denigrante comentario dejado en un ticket que hizo llorar de bronca a una moza

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Una moza de la cadena de restaurantes Hooters, @keylamxo en TikTok, compartió un video en su canal en el que recordó una visita de un grupo de adultos y niños al establecimiento. En el video, explicó que entraron y gastaron 624 dólares en comida y tragos de tequila, y luego le dejaron un mensaje muy polémico en el ticket.

“Una chica con la que fui a la escuela secundaria vino con su familia para celebrar el cumpleaños de su papá. La mamá apenas entró dijo: ‘Tráenos un tequila Don Julio, hoy estamos bebiendo bien, es el cumpleaños de mi esposo’”, explicó la joven. “Les llevo los chupitos, y en ese momento costaba cada uno 18 dólares. En total, terminaron pidiendo 25. Pidieron un montón de comida, eran como cinco adultos y cuatro niños y todos comieron”, continuó relatando la moza.



Toda la situación se complicó cuando llegó la cuenta y la mujer se percató de cuánto les había costado la salida. “Cuando la madre pidió el ticket, ella dijo: ‘Si me hubieras dicho que la cuenta era tan alta, tal vez hubieras recibido una propina’. “¡Cómo señora, solo trabajo acá! No estoy mirando su bolsillo, no sé cuánto hay en su banco. Tal vez no debería salir a comer si no puede permitírselo”.



Además, escribieron el insulto "Fuck You" en inglés, que estuvo acompañado por un dibujo soez. “Y como si eso no fuera suficiente, la familia, amargada por tener que gastar tanto en su comida, decidió destrozar la mesa”, contó perpleja la joven para completar: “Esta mujer decidió tirar kétchup por toda la mesa y volcar todas las bebidas antes de irse. Además, no me dio propina. Y por eso lloré”.



Uniformes controversiales



A principios de esta semana, Hooters hizo un cambio en su política de uniformes después de recibir una reacción violenta del personal que afirmó que los nuevos pantalones cortos eran “como ropa interior”.



Ahora se les ha dicho al personal que pueden elegir “qué estilo de pantalones cortos se adapta mejor a su estilo corporal e imagen personal” después de las quejas sobre las prendas reveladoras. La semana pasada, varios empleados recurrieron a las redes sociales para mostrar los nuevos pantalones cortos más cortos que se habían presentado, y uno compartió un video comparando los pantalones cortos junto con la leyenda: “Amo mi trabajo, pero no me encanta usar ropa interior para trabajar”.