Demócratas toman el control de la Cámara con Pelosi como líder

El Partido Demócrata asumió ayer el control de la Cámara de Representantes, arrebatada a los republicanos en las elecciones legislativas del pasado noviembre. Este nuevo escenario obliga al presidente Donald Trump, que en los dos años que lleva en la Casa Blanca controló las dos ramas de Congreso, a negociar con la oposición.

La tarea no se le presenta fácil. Los demócratas pusieron al frente de la Cámara de Representantes a Nancy Pelosi, una feroz crítica de Trump que ahora se le parará como la líder de la oposición.

Pelosi fue votada por 220 representantes demócratas, del total de 235 escaños que tiene su partido en la Cámara de 435 miembros. Le ganó al candidato republicano Kevin McCarthy, que recibió 192.

En tanto, el vicepresidente Mike Pence juró a los nuevos senadores en la Cámara Alta, donde 53 republicanos controlarán la mayoría frente a 45 demócratas y dos independientes alineados con los demócratas.

La pérdida de la Cámara Baja complica el panorama a Trump, en especial para proyectos como la construcción del muro en la frontera con México, una de sus promesas electorales y centro del actual enfrentamiento con la oposición demócrata que tiene parcialmente paralizado al gobierno.

El puesto de presidente de la Cámara de Representantes es el tercero más importante del país, después de los de presidente y vicepresidente. Pelosi, de 78 años, ya lo ocupó entre 2007 y 2011. Entonces hizo historia al convertirse en la primera mujer en esa posición, haciéndole difícil la vida al presidente George W. Bush en los últimos años de su mandato.

Pelosi ocupa un lugar incuestionable entre los políticos de su generación. Durante el gobierno del demócrata Barack Obama logró conducir la reforma de salud por la Cámara en su difícil tránsito hacia su histórica aprobación en 2010.

La propuesta que busca hacer andar al gobierno Los demócratas trabajan para aprobar en la Cámara de Representantes una ley que ponga fin a una paralización parcial del Gobierno que ya lleva dos semanas, e ignoraron la demanda de Donald Trump de 5.000 millones de dólares para la construcción del muro en la frontera con México. El paquete demócrata, dividido en dos partes, incluye una ley para financiar el Departamento de Seguridad Nacional en los niveles actuales hasta el 8 de febrero, lo que destinaría 1.300 millones de dólares para vallas fronterizas y 300 millones para otros artículos de seguridad. La segunda parte financiaría a las otras agencias federales que ahora no cuentan con fondos hasta el 30 de septiembre, el final del actual año fiscal. Esto les dará un mes para negociar un acuerdo sobre seguridad fronteriza.

Quizás por eso, los republicanos la siguen describiendo como la encarnación de sus peores miedos. "¿Pueden imaginarse a Nancy Pelosi como presidenta de la Cámara de Representantes?", le preguntó Trump a la multitud durante un mitin antes de las elecciones de mitad de mandato en noviembre. "¡Por favor no me hagan eso!", rogó entonces Trump.

En una entrevista publicada el miércoles por la revista Elle, Pelosi interpretó esta fama que se le atribuye. "Yo no me siento odiada. Me siento respetada. No me criticarían si no fuera eficaz", señaló.

En la Cámara Baja, la bancada demócrata contará con el poder de bloquear las iniciativas republicanas, obstaculizando una nueva reforma impositiva o proyectos como la construcción del muro en la frontera con México. Además Pelosi tendrá la llave para algo mucho más importante: el visto bueno para una investigación en el Congreso sobre las acusaciones sobre una colusión entre la campaña de Trump y Rusia en las elecciones de 2016.

Elegida por más de 30 años en San Francisco, Pelosi se mueve con comodidad en los círculos de poder y las luchas políticas. Considerada como moderada en su circunscripción, abraza fervientemente valores como la protección de las minorías sexuales y el derecho al aborto.

Madre de cinco hijos y con nueve nietos, Nancy DAlesandro nació el 26 de marzo de 1940 en Baltimore (Maryland) en el seno de una familia católica marcada por la política.

Graduada de Trinity College en Washington, se mudó a San Francisco con su esposo, Frank Pelosi, quien hizo una fortuna en bienes raíces y finanzas. Subió los escalones del Partido Demócrata y esperó que sus hijos crecieran para ganar, a los 47 años, su primera elección a la Cámara en 1987.

Trump denuncia una jugada electoral

El presidente Donald Trump aseguró ayer jueves que el cierre parcial de la Administración, que lleva dos semanas, responde a una estrategia del Partido Demócrata de cara a las elecciones de 2020, en las que él se presentará a la reelección.

"El cierre de la Administración se debe únicamente a las elecciones presidenciales de 2020. Los demócratas saben que no pueden ganar en base a todos los logros de Trump. (...) Para ellos, es estrictamente un juego político", dijo el presidente en su cuenta de Twitter.

Además, Trump comentó que los demócratas "están haciendo todo lo posible" para evitar el "desesperadamente necesario" muro en la frontera con México y reforzar la seguridad fronteriza del país.

Desde el pasado 22 de diciembre, la Administración entró en su tercer cierre parcial de este gobierno luego de que la negociación entre republicanos y demócratas en el Congreso llegase a un punto muerto a raíz de la exigencia Trump de que el proyecto de presupuestos incluya una partida de más de 5.000 millones de dólares para el muro fronterizo.

Los líderes demócratas del Congreso se reunieron este miércoles con Trump en la Casa Blanca para presentarle una propuesta para acabar con el cierre administrativo sin los fondos que el presidente considera necesarios para la construcción del muro.

La bancada demócrata en la Cámara Baja, con su nueva mayoría, prevé votar un paquete legislativo para reabrir la Administración basado en leyes que han sido antes aprobadas por el Senado, de mayoría republicana, y otra legislación separada para autorizar fondos para Seguridad Nacional hasta el 8 de febrero. (Ver recuadro en esta página)

La nueva presidenta de la Cámara Baja, la demócrata Nancy Pelosi, explicó ayer jueves que aprobar esta segunda iniciativa "daría 30 días más" a demócratas, republicanos y Trump para negociar sobre los fondos para la seguridad fronteriza de Estados Unidos, sin la necesidad de tener la Administración parcialmente cerrada.

Tanto la Casa Blanca como el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, rechazaron la idea demócrata y Trump volvió a convocar para hoy viernes otro encuentro en la Casa Blanca.

La parálisis administrativa afecta a agencias de diez departamentos del Ejecutivo, incluyendo Transporte y Justicia; así como a decenas de parques nacionales, que suelen ser una gran atracción turística. El cierre perjudica a unos 800.000 de los 2,1 millones de trabajadores federales, que no cobrarán mientras permanezca parcialmente paralizado el Gobierno y están a expensas de la aprobación de un nuevo presupuesto.