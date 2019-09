Demócratas lanzan ofensiva para que se investigue a Trump

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El escándalo por los contactos del presidente Donald Trump con su homólogo ucraniano, Vladimir Zelensky, para que investigara al hijo del exvicepresidente Joe Biden, continúa creciendo.

Joe Biden encabeza las encuestas de intención de voto como potencial candidato presidencial demócrata para las elecciones de noviembre de 2020, en las que el republicano Trump buscará la reelección.



El líder de la minoría demócrata en el Senado estadounidense, Chuck Schumer, dirigió ayer lunes una carta al jefe de la mayoría republicana, Mitch McConnell, en la que exigió que “cumplan con su deber constitucional” e investiguen la queja presentada por los servicios de inteligencia sobre la llamada telefónica de julio pasado de Trump con Zelensky.



El diario The Wall Street Journal reveló el viernes que Trump llamó a Zelensky para que investigara a Hunter Biden, hijo de Joe Biden. Según el periódico, durante esa conversación telefónica Trump llegó a pedir hasta ocho veces a Zelensky que trabajara con su abogado personal, Rudy Giuliani, para investigar al hijo del exvicepresidente demócrata.



Trump habló por teléfono con Zelensky dos semanas antes de que se presentase una queja interna en la inteligencia estadounidense, el 12 de agosto pasado, que ha puesto en pie de alerta al Congreso.



El sábado Trump negó haber presionado a Zelensky: “Los medios de comunicación falsos y su socio, el Partido Demócrata, quieren mantenerse lo más lejos posible de la demanda de Joe Biden para exigir al Gobierno ucraniano que despida a un fiscal que estaba investigando a su hijo, o no obtendrán una gran cantidad de dinero de EE.UU.”, escribió el presidente en Twitter. “Así que inventaron una historia sobre mí y una conversación perfectamente buena y rutinaria que tuve con el nuevo presidente de Ucrania. No se dijo nada que fuera incorrecto”, agregó.



Sin embargo, el domingo admitió que había hablado sobre Joe Biden con Zelensky. “No queremos que nuestra gente, como el vicepresidente Biden y su hijo (contribuyan) a la corrupción que hay en Ucrania”, dijo Trump el domingo a la prensa en la Casa Blanca.

Ayer lunes el mandatario volvió a insistir en el tema en Nueva York, adonde se trasladó para participar en la Asamblea General de la ONU. Consultado sobre si se tomaba en serio la posibilidad de que se abra un juicio político contra él por este asunto, contestó: “En absoluto en serio, queremos asegurarnos de que el país (Ucrania) es honrado. Es muy importante hablar sobre corrupción. Si no hablas sobre corrupción ¿por qué darías dinero a un país que piensas que es corrupto?”, subrayó.



“Todo el mundo sabe que es solo una cacería de brujas de los demócratas”, agregó Trump.



Por su parte, Giuliani optó ayer por contraatacar e insinuó en un hilo de tuits que Ucrania podría haber lavado fondos por valor de 3.000 millones de dólares a través de Hunter Biden. Giuliani afirmó que esos fondos pasaron por Ucrania, Letonia y Chipre para acabar en Estados Unidos. “¡Apesta!”, aseguró.