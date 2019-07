Demócratas atacan a Trump por “crueldad” contra los migrantes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Una lluvia de críticas de legisladores demócratas que visitaron centros de detención de migrantes en Texas, cayeron ayer martes sobre la Casa Blanca y la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos.

La demócrata Alexandria Ocasio-Cortez, quien visitó esos centros de detención con otros congresistas el lunes, dijo que los migrantes estaban siendo sometidos a una “crueldad sistémica”.



“Hay abuso”, dijo a periodistas la congresista demócrata por Nueva York. “Ponen a las mujeres en una habitación sin agua corriente y los oficiales de la CBP (policía fronteriza) les dijeron que bebieran del inodoro”.



“Ahora he visto el interior de estas instalaciones. No son solo los niños. Son todos. La gente bebe de los inodoros, los oficiales se están riendo frente a los miembros del Congreso”, tuiteó luego.



“Díganme cuántas de estas cosas se deben a falta de fondos”, cuestionó Ocasio-Cortez, quien a la salida de las instalaciones declaró a la prensa: “No me sentí segura y (los agentes) me amenazaron sexualmente”.



La asesora de la Casa Blanca Kellyanne Conway dijo a Fox News que esa es una “afirmación escandalosa”. “Todos los que gestionan esa instalación o la Patrulla Fronteriza han dicho que eso no es cierto”, aseguró Conway.



El subsecretario de prensa de la Casa Blanca, Hogan Gidley, recordó también en Fox News que Ocasio-Cortez votó en contra de una partida de 4.600 millones de dólares aprobada por el Congreso para la asistencia humanitaria en la frontera entre Estados Unidos y México. “Así que, francamente, es hipócrita y ridículo que ella haga esas afirmaciones”, indicó Gidley.



El comisionado adjunto de la Patrulla Fronteriza, Robert Perez, dijo a la cadena CNN que los centros de detención “nunca fueron diseñados para lidiar con el volumen de migrantes” que llega actualmente a Estados Unidos y que ese cuerpo policial está haciendo todo lo posible para lidiar en condiciones de “sobresaturación”.



En los últimos meses, la llegada de inmigrantes indocumentados ha aumentado, y solo en mayo las autoridades estadounidenses detuvieron a 144.000 personas.



Además de las críticas por las condiciones de detención, la Patrulla Fronteriza está en entredicho después de que el sitio ProPublica revelara la existencia de un grupo en Facebook dirigido por policías fronterizos. En ese foro, los agentes se burlan e insultan a migrantes y a parlamentarios que se oponen al programa del presidente Donald Trump para combatir la inmigración ilegal.



El grupo se creó en agosto de 2016 y cuenta con unos 9.500 miembros, según ProPublica, que divulgó varios ejemplos de publicaciones que hacían sus integrantes. La muerte de un guatemalteco de 16 años bajo custodia de la Patrulla Fronteriza, por ejemplo, provocó comentarios como “Oh, bueno” y “Si muere, muere”.



Los miembros del grupo también publicaron comentarios despectivos sobre Ocasio-Cortez e imágenes editadas de la congresista con contenido sexual.



Ocasio-Cortez y otros congresistas visitaron el lunes los centros de detención de El Paso y Clint, dos ciudades texanas fronterizas con México donde permanecen bajo custodia migrantes que ingresaron a Estados Unidos en forma clandestina.