Demandarán por US$ 700 mil al joven que se subió a un barco a pesar de tener coronavirus

El gobierno de la ciudad de Buenos Aires demandará por US$ 700 mil al joven de 21 años que se subió a un barco y llegó ayer a Buenos Aires desde Colonia, Uruguay, a pesar de haber dado positivo por coronavirus . La presentación fue en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 9, a cargo de Luis Rodríguez, e interviene la Fiscal Federal María Alejandra Mángano.

El gobierno porteño pidió que se lo admita como querellante en la causa por graves delitos contra la salud pública. El proceso penal es contra el pasajero de 21 años que arribó desde Colonia a Buenos Aires, y que al ocultar su condición de positivo de coronavirus puso en riesgo a todo el barco Juan Patricio de la empresa Buquebus .



La estrategia legal del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta será demostrar que, a partir de los hechos sucedidos en el barco, se cometió un delito contra la salud pública . Al vecino de Belgrano se le podría llegar a aplicar una de las figuras más graves que contempla el Código Penal, el artículo 202, que prevé prisión de entre tres a 15 años para "el que propagase una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas".

Como querellante, el gobierno porteño buscará, además, la reparación integral de los perjuicios originados al patrimonio de la Ciudad por el operativo de cuarentena. Es "un operativo sanitario más el costo de traslado, más el costo de hotel para casi 400 personas", detallaron. De allí es que la suma llega a los US$ 700 mil, que incluye:



Gasto de Triage (operativo en el puerto).

Gasto de alquiler de combis y traslado al hotel.

Gasto del hotel, alimentación y cuidados/atención médica



"Esto es un ejemplo claro de cómo el acto irresponsable de una sola persona puede poner en riesgo la salud de cientos de otras, y a la vez generar un gasto enorme para todo el sistema de salud en un momento crítico como este", manifestaron desde el gobierno de Buenos Aires al diario argentino La Nación , y agregaron: "No se trata solo de un gasto económico, sino de un gasto de espacio, de infraestructura y, sobre todo, de los recursos humanos, generando un esfuerzo innecesario en los profesionales de la salud que están dándolo todo para cuidarnos".



En total fueron 385 pasajeros y 19 tripulantes a los que se les aplicó el protocolo del SAME por contacto cercano con una persona infectada con Covid-19. Esto incluyó la participación de todas las fuerzas de seguridad para trasladarlos a los hoteles previstos para garantizar el aislamiento correspondiente.



l operativo fue coordinado entre Salud y el SAME, con el apoyo de Policía de la Ciudad y Prefectura. Las personas fueron llevadas a los hoteles Presidente, Panamericano y Escorial, y la tripulación al hotel Naval, en un trabajo coordinado entre el gobierno de la Ciudad y el nacional.