Delcy Rodríguez: "No es verdad" que haya una migración masiva de venezolanos

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo que "no es verdad" que se esté produciendo una migración masiva de venezolanos producto de la crisis política y económica en el país caribeño.

"No es verdad. Hemos demostrado con números en base a transporte aéreo y terrestre que es mentira", dijo Rodríguez en declaraciones al programa Todo Pasa de Océano.



En diciembre, el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) presentaron en Ginebra el plan de respuesta para la crisis de Venezuela, en el que mencionaron que a fines de 2019, la cifra de migrantes venezolanos repartidos en Amércia Latina y el Caribe será de 5,4 millones. Según Rodríguez esos números "no son verdad".



Sobre esta cifra, Rodríguez afirmó que "ha habido un sesgo sobre la migración venezolana" a la hora de realizar el informe por parte de la OIM y que "no se ha reconocido que Venezuela es el principal país receptor de migración". "Ahora, producto de esas campañas, se han manipulado cifras que no se corresponden con la realidad".



Según la vicepresidenta venezolana, "es absolutamente irracional esa cifra" ya que, según datos del gobierno, la migración "no alcanza a 700 mil personas".



En 2018 Uruguay concedió residencia a 15 venezolanos por día demandando la mitad de las 10.859 concedidas en el año. Pero la corriente no queda allí. En 2019 se estima que crecerá un 30% la llegada de venezolanos a Uruguay y alcanzarán las 12.000 personas.



La vicepresidenta de Venezuela, llamó a la ONU a "intervenir en el país donde un presidente llamó a conformar brigadas para perseguir venezolanos", en referencia a la situación de Ecuador, donde el presidente Lenín Moreno dispuso la conformación de brigadas para "controlar la situación legal de los inmigrantes venezolanos en las calles, en los lugares de trabajo y en la frontera".

"Operación mediática"

Delcy Rodríguez junto al presidente Nicolás Maduro. Foto: AFP

Consultada sobre las manifestaciones contra el presidente Nicolás Maduro y a favor del autoproclamado presidente encargado Juan Guaidó, Delcy Rodríguez afirmó que "hay un error" al denominarlas "masivas", ya que "hemos determinado una operación mediática de sacar imágenes antiguas, que no corresponden a lo que ocurre acá. Lo único masivo es el chavismo dando respaldo al presidente Maduro y ratificando su voluntad cuando decidió elegir al presidente para un segundo mandato constitucional".



Según la vicepresidenta venezolana, "en este llamamiento ha habido poca participación, llamaron a los cuarteles y no han ido ni cinco personas. Los medios no muestran el apoyo en las calles al presidente de la República".



Sobre las personas víctimas mortales en las últimas manifestaciones, que rondan la cifra de 20, Rodríguez afirmó que "hemos detectado que se han contratado bandas criminales para salir a asesinar a personas" y que "no ha habido fallecidos en Venezuela producto de manifestaciones políticas", sino que "han sido situaciones que tienen que ver más con la criminalidad".



"Las movilizaciones convocadas por Guaidó este fin de semana eran concentraciones que iban de cinco a 100 personas. Muy poca convocatoria porque el pueblo venezolano sabe que lo que hay en curso es un golpe de Estado", sentenció la jerarca chavista.