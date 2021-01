Antes de dejar la Casa Blanca Trump extendió custodia del Servicio Secreto a hijos y nietos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Antes de dejar la Casa Blanca, Donald Trump tomó una polémica medida: extendió la protección del Servicio Secreto de Estados Unidos por seis meses a todos sus hijos adultos, sus parejas y nietos, lo que se prevé tendrá un costo millonario, según informó el Washington Post.

Ahora, también estarán resguardados sus hijas Ivanka Trump y su esposo, Jared Kushner, su hijo Donald Trump Jr., Eric Trump y su esposa, Lara y Tiffany Trump. Los ocho nietos de Trump también estarán incluidos en la protección.



El exsecretario del Tesoro Steve Mnuchin, el exjefe de gabinete de la Casa Blanca Mark Meadows y el exasesor de Seguridad Nacional Robert C. O'Brien también recibirán la protección del Servicio Secreto.



Lo usual es que el expresidente y su esposa reciban la protección durante toda su vida. Asimismo los hijos reciben protección hasta los 16 años. En este caso Trump y Melania cuentan con Barron, hoy de 14 años. El ex vicepresidente Mike Pence y su esposa Karen Pence también tienen derecho a tener seguridad posterior a la administración durante los próximos seis meses.

El presidente tiene la potestad de ordenar la protección del Servicio Secreto para quien quiera. De hecho no es el primero en hacerlo, aunque no con tal extensión de miembros. Según medios estadounidenses los ex presidentes Bill Clinton y George W. Bush se lo otorgaron a sus hijas mientras estaban en la universidad y el expresidente Barack Obama extendió también la protección a Sasha y Malia mientras estaban en la secundaria y la universidad respectivamente.



El Washington Post informó que "de 2017 a 2019, según muestran los registros del gobierno, los miembros de la familia Trump realizaron más de 4.500 viajes que requirieron que el Servicio Secreto viajara con ellos, lo que les costó a los contribuyentes decenas de millones de dólares".